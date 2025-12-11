Solicita el retiro de “luminarias salvajes” en el parque México

lessandra Rojo de la Vega, alcaldía Cuauhtémoc:

Los condóminos del Edificio Rosa, en avenida México 147, solicitamos a usted el retiro de las potentes luminarias de luz blanca recientemente instaladas en el parque México, las cuales se proyectan sobre los edificios colindantes, perturbando nuestro descanso nocturno.

Este potente alumbrado, además de romper por completo el estilo histórico del parque, está ahuyentando a la población de aves que pernoctan en sus árboles. Apelamos a su sensibilidad para que instruya la remoción o modificación de este absurdo e innecesario alumbrado, con el fin de recobrar la iluminación que existía en este emblemático jardín de nuestra ciudad.

César Arias de la Canal

En torno al monólogo de la emperatriz Carlota y el Nobel de la Paz

Los lectores de Fernando del Paso seguramente recuerdan el extraordinario monólogo de Carlota de Habsburgo en Noticias del imperio. Apartada contra su voluntad de la vida social de Europa para ocultar su locura, desde el castillo de Bouchout se permite la fina ironía de preguntarle al mundo por las razones de su encierro y, al mismo tiempo, hacerle ver sus ocurrencias demenciales: “¿Para que no sepa yo que a Teodoro Roosevelt, el creador de la política del garrote, le dieron el Premio Nobel de la Paz?” (1987).

Arturo Acuña Borbolla

El reconocimiento al joropo venezolano, buen gesto de la Unesco

Buen gesto de la Unesco de premiar al joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, casi coincidente con los otorgantes del Premio Nobel, que adjudicaron el de la Paz a María Corina Machado. La mujer, parte de los aliados de Donald Trump, que mantiene acoso y presión ilegal sobre el país sudamericano, está sujeta a censura interna por violaciones para abandonar la ciudad. El reconocimiento del organismo de la ONU surtió gran efecto en un pueblo cercado desde el mar y el cielo y agobiado por una posible invasión. El mandatario Nicolás Maduro consideró el reconocimiento del organismo de la ONU en los momentos tensos que se viven, evaluando el premio por el aporte popular de música y baile que ha alegrado a ese país en la tendencia de golpear el piso mientras se mueve el cuerpo con el sonido del arpa, las maracas, el violín y otros instrumentos. Buen premio que levanta los ánimos, precisamente cuando la propia ONU celebra el Día de los Derechos Humanos.