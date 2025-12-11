Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 22
Samraong. Más de medio millón de personas fueron desalojadas y trasladadas a lugares seguros tras el recrudecimiento de los combates fronterizos entre Tailandia y Camboya, que han dejado al menos 14 muertos, informaron ayer las autoridades de ambos países.
“Los civiles tuvieron que evacuar masivamente debido a una amenaza inminente a su seguridad”, explicó el portavoz del ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, al anunciar el desalojo de más de 400 mil personas.
El ejército camboyano, por otra parte, informó que más de 100 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en cinco provincias donde operaban aviones de combate, drones y tanques.
Ambas naciones del sureste asiático se acusan mutuamente de la reanudación de hostilidades, en los que han perecido nueve civiles camboyanos y cinco soldados tailandeses, según los últimos balances publicados por las autoridades.
La disputa se remonta a un desacuerdo centenario sobre los 800 kilómetros de frontera común, trazados durante el dominio colonial francés. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía de varios templos situados en la zona limítrofe.
Los dos firmaron el 26 de octubre de este año un acuerdo de alto el fuego bajo la supervisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero fue suspendido semanas después. El mandatario estadunidense afirmó esta semana que planea llamar a los líderes de Camboya y Tailandia para pedirles que detengan los combates.
El papa León XIV expresó su cercanía con las víctimas del conflicto e hizo “un llamado a las partes para que cesen el fuego de inmediato y reanuden el diálogo”.
En otro foco de tensión en Asia, Corea del Sur y Japón rechazaron los patrullajes conjuntos que realizaron aviones militares chinos y rusos cerca del espacio aéreo de ambos países y desplegaron sus propios cazas.
Seúl presentó una protesta ante los representantes de Pekín y Moscú, mientras Tokio declaró tener “graves preocupaciones” por la seguridad nacional. Japón reportó que dos bombarderos rusos Tu-95, capaces de portar armas nucleares, volaron desde el Mar de Japón para juntarse con dos bombarderos chinos H-6 en el Mar de China Oriental y realizaron un vuelo conjunto alrededor del archipiélago.