Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 22

Samraong. Más de medio millón de personas fueron desalojadas y trasladadas a lugares seguros tras el recrudecimiento de los combates fronterizos entre Tailandia y Camboya, que han dejado al menos 14 muertos, informaron ayer las autoridades de ambos países.

“Los civiles tuvieron que evacuar masivamente debido a una amenaza inminente a su seguridad”, explicó el portavoz del ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, al anunciar el desalojo de más de 400 mil personas.

El ejército camboyano, por otra parte, informó que más de 100 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en cinco provincias donde operaban aviones de combate, drones y tanques.

Ambas naciones del sureste asiático se acusan mutuamente de la reanudación de hostilidades, en los que han perecido nueve civiles camboyanos y cinco soldados tailandeses, según los últimos balances publicados por las autoridades.

La disputa se remonta a un desacuerdo centenario sobre los 800 kilómetros de frontera común, trazados durante el dominio colonial francés. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía de varios templos situados en la zona limítrofe.