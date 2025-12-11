Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 22

Madrid. La Guardia Civil española detuvo a dos destacados socialistas bajo sospecha por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se trata del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernandez, y de Leire Díez, conocida como la fontanera o plomera por sus supuestas maniobras para bloquear las investigaciones judiciales contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La operación fue dirigida por el juzgado número seis de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Antonio Piña, en colaboración con la fiscalía anticorrupción, en una nueva investigación que salpica al entorno del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

La investigación gira sobre una supuesta trama de irregularidades en la contratación de obra pública en la que estaría involucrado Fernández, como máximo responsable de la SEPI, la paraestatal española desde la que se gestiona la presencia del Estado en empresas de diversos sectores, entre ellas algunas tan destacadas como Telefónica, Airbus, Navantia, RTVE, Enagras o Redei, entre otras.

Averiguación, bajo secrecía

Díez, la segunda detenida, aparece como una de las protagonistas de una supuesta campaña de desprestigio contra el cuerpo de la Guardia Civil dedicado a la lucha contra los delitos especializados, la Unidad Central Operativa, responsable de esclarecer las denuncias por corrupción política y empresarial.