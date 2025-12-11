Presuntas anomalías en contratos públicos, los cargos
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 22
Madrid. La Guardia Civil española detuvo a dos destacados socialistas bajo sospecha por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se trata del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernandez, y de Leire Díez, conocida como la fontanera o plomera por sus supuestas maniobras para bloquear las investigaciones judiciales contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La operación fue dirigida por el juzgado número seis de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Antonio Piña, en colaboración con la fiscalía anticorrupción, en una nueva investigación que salpica al entorno del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
La investigación gira sobre una supuesta trama de irregularidades en la contratación de obra pública en la que estaría involucrado Fernández, como máximo responsable de la SEPI, la paraestatal española desde la que se gestiona la presencia del Estado en empresas de diversos sectores, entre ellas algunas tan destacadas como Telefónica, Airbus, Navantia, RTVE, Enagras o Redei, entre otras.
Averiguación, bajo secrecía
Díez, la segunda detenida, aparece como una de las protagonistas de una supuesta campaña de desprestigio contra el cuerpo de la Guardia Civil dedicado a la lucha contra los delitos especializados, la Unidad Central Operativa, responsable de esclarecer las denuncias por corrupción política y empresarial.
La investigación contra ambos está bajo secreto sumario, aunque trascendió que busca aclarar pre-suntas irregularidades en la contratación pública y durante el periodo en el que Fernández estuvo al frente de la SEPI, desde junio de 2018, a la llegada al poder de Pedro Sánchez, en octubre de 2019.
Estas detenciones se suman a una serie de casos de presunta corrupción que afectan al entorno del mandatario español, entre ellas las de sus dos ex secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, este último además fungió durante tres años como ministro de Fomento.
El Congreso de los Diputados suspendió ayer a Ábalos como diputado, con lo que se le quitan todos “sus derechos y deberes parlamentarios”, tras la confirmación del Tribunal Supremo del procesamiento en su contra por la presunta trama corrupta de compra-venta de mascarillas durante la pandemia de covid-19.
Además, en Galicia, el socialista José Tomé renunció a la presidencia de la diputación provincial de Lugo a raíz de una denuncia de acoso sexual en su contra, realizada por varias mujeres vinculadas al PSOE de la región.