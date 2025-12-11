▲ Ruinas de lo que fue el vecindario de Al Saftawi, al poniente de Jabaliya, en la franja de Gaza. Foto Afp

Jueves 11 de diciembre de 2025

Ramallah. La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su “firme” oposición a cualquier cambio en los límites territoriales de la franja de Gaza y de Israel, después de que el jefe del ejército israelí, general Eyal Zamir, declaró esta semana que la “línea amarilla” que delimita las posiciones avanzadas de sus militares dentro del enclave palestino es una “nueva frontera”.

“Eso va contra el espíritu y la letra del plan de paz de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, y nos oponemos firmemente a cualquier cambio en las fronteras de Gaza e Israel”, afirmó Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Al cumplirse dos meses del alto el fuego impuesto por Trump, al menos 386 palestinos han sido abatidos, 980 resultaron heridos y 43 fueron arrestados en el enclave costero durante 738 violaciones de la tregua cometidas por Tel Aviv, denunció el gobierno gazatí.

“Hay víctimas aún entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de protección civil no han podido llegar hasta ellas por ahora”, destacó el ministerio de Salud.

En lo que va del alto el fuego, Israel sólo permitió la entrada de 38 por ciento de la ayuda acordada. A la franja ingresaron 13 mil 511 camiones de los 36 mil previstos.

En este contexto, la población palestina se prepara en refugios improvisados para una “situación muy trágica” ante la llegada de la tormenta Byron, una gran tempestad invernal.

Más de 50 por ciento de la población vive en tiendas de campaña y muchos buscan un lugar seco dentro de los edificios bombardeados, que corren un mayor riesgo de derrumbarse por las fuertes lluvias y vientos pronosticados.

En tanto, en Cisjordania reocupada Tel Aviv dio luz verde para la construcción de 764 casas más en tres asentamientos judíos, anunció Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y responsable de formular la política de establecimientos. La comunidad internacional considera los asentamientos israelíes ilegales bajo el derecho internacional.