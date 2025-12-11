Reuters y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 21

Tegucigalpa. La Comisión Permanente del Congreso de Honduras afirmó anoche que no validará los resultados de la elección presidencial del 30 de noviembre, mientras crecen las protestas sociales que acusan fraude y demandan la nulidad de los comicios.

“El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como MS-13 y 18, entre otras, y mucho menos las amenazas externas y por la vulneración directa de la libertad de los electores”, expresó Luis Redondo, presidente del órgano legislativo al cierre de esta edición.