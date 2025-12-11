Los hechos, cuando fue ministro de Finanzas hace 10 años
La Paz. El ex presidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) fue detenido ayer por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, por presunto desvío de capitales del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios (Fondioc) a cuentas de dirigentes sociales y autoridades, cuando fue ministro de Finanzas (2010-2015), durante uno de los gobiernos del antiguo mandatario Evo Morales (2006-2019), informó la Fiscalía General.
Una de las supuestas beneficiadas habría sido la abogada y ex diputada del entonces gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patty, quien fue detenida la semana pasada y reveló, durante un interrogatorio, que el traspaso de 100 mil dólares a su cuenta personal para desarrollar un proyecto de cultivo de jitomates fue avalado por el entonces ministro de Economía, Luis Arce.
El ex mandatario izquierdista, de 62 años, quien dejó el poder el pasado 8 de noviembre, deberá responder por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”.
El directorio del Fondioc, que fue cerrado por irregularidades en 2015 y sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena, estuvo integrado por varios ministros, entre ellos Arce, y encabezado por la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien se encuentra bajo investigación, entre otros 15 acusados, por el desfalco de la institución.
El escándalo se destapó hace aproximadamente 10 años y la denuncia central es que hubo un presunto daño económico millonario al Estado, debido a desembolsos para proyectos inconclusos o inexistentes y malversación de fondos.
“El ex presidente Luis Arce, que tiene responsabilidades penales en este caso (...) hoy se dio con el principal responsable por el millonario daño económico al Estado”, declaró el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, en conferencia de prensa.
El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, aclaró que la investigación se desarrolla en la vía ordinaria debido a que los hechos atribuidos al ex mandatario no corresponden a su gestión presidencial, sino al periodo en que fungió como ministro de Economía
La detención de Arce se justifica porque “hay indicios de participación en el hecho, peligro de fuga y riesgo de obstaculización, lo que puede causar esta persona en contra de los coimputados”, declaró el fiscal.
El ex gobernante aguardará en las celdas policiales su imputación formal y, posteriormente, un juez decidirá si enfrenta el proceso en libertad.