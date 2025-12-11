▲ El ex mandatario presuntamente cometió daño millonario al Estado durante uno de los gobiernos de Evo Morales. Foto Afp

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 21

La Paz. El ex presidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) fue detenido ayer por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, por presunto desvío de capitales del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios (Fondioc) a cuentas de dirigentes sociales y autoridades, cuando fue ministro de Finanzas (2010-2015), durante uno de los gobiernos del antiguo mandatario Evo Morales (2006-2019), informó la Fiscalía General.

Una de las supuestas beneficiadas habría sido la abogada y ex diputada del entonces gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patty, quien fue detenida la semana pasada y reveló, durante un interrogatorio, que el traspaso de 100 mil dólares a su cuenta personal para desarrollar un proyecto de cultivo de jitomates fue avalado por el entonces ministro de Economía, Luis Arce.

El ex mandatario izquierdista, de 62 años, quien dejó el poder el pasado 8 de noviembre, deberá responder por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica”.

El directorio del Fondioc, que fue cerrado por irregularidades en 2015 y sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena, estuvo integrado por varios ministros, entre ellos Arce, y encabezado por la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien se encuentra bajo investigación, entre otros 15 acusados, por el desfalco de la institución.