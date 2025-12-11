En otro revés a Trump, juez federal ordena poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 21
Miami. En dos nuevos reveses para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la demócrata Eileen Higgins ganó la alcaldía de Miami, al derrotar al candidato apoyado por el magnate, triunfo que rompió una racha republicana de casi tres décadas en esa ciudad; además, un juez federal ordenó a la administración federal poner fin al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles.
Higgins, de 61 años, será la primera mujer en gobernar Miami, con una población de mayoría latina. En sus discursos habló frecuentemente sobre la represión migratoria de Trump y conversó con muchas personas preocupadas por la detención de sus familiares.
“Juntos pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, un tiempo definido por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente”, señaló.
La alcalde electa, quien habla español, representó a un distrito de inclinación conservadora que incluye al barrio cubano de La Pequeña Habana.
Se postuló como demócrata a pesar de que, oficialmente, la contienda no era partidista y venció al candidato respaldado por Trump, Emilio González, un ex administrador de la ciudad, quien admitió que la llamó para felicitarla.
La elección de la nueva alcaldesa se suma a las recientes e importantes victorias demócratas a escala estatal en Virginia y Nueva Jersey, así como la alcaldía de Nueva York.
Los resultados de esas contiendas fueron considerados como un reflejo de las preocupaciones sobre el aumento de precios y las agresivas políticas migratorias del gobierno de Trump.
La ciudad de Miami se ha caracterizado por brindar su voto al Partido Republicano, nutrido por la diáspora ultraderechista de Colombia, Cuba y Venezuela.
El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, uno de los impulsores de una acción armada contra Venezuela y de línea dura contra Cuba –de donde son sus padres–, nació en Miami.
En lo que se puede considerar el segundo revés para Trump, un juez federal ordenó a la administración del magnate poner fin al despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, meses después de que comenzó a enviar tropas a ciudades de Estados Unidos gobernadas por demócratas.
En junio, Los Ángeles se convirtió en la primera ciudad en tener elementos federales en las calles cuando Trump, sin el consentimiento del gobierno local, ordenó a 4 mil efectivos de la guardia reprimir las crecientes protestas contra las redadas antinmigrantes.
En su decisión, el juez Charles Breyer del Distrito Federal en San Francisco, señaló que el control de las tropas de la Guardia Nacional debe recaer en el gobernador de California, Gavin Newsom.
La orden quedó en suspenso hasta el lunes para dar al gobierno la oportunidad de apelar.
“El fallo es suficientemente claro: la federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal y debe terminar”, aseveró Newsom.
Visa dorada, por un mdd
Trump anunció que su tan prometida “tarjeta dorada” estaba oficialmente a la venta, la cual ofrecerá estatuto legal y un eventual camino hacia la ciudadanía estadunidense para individuos que paguen un millón de dólares y corporaciones que desembolsen el doble por cada empleado nacido en el extranjero.
El gobierno de Trump anunció sus planes de añadir otra zona militarizada a la frontera sur, esta vez en California, como parte de una importante estrategia que involucra a las fuerzas armadas en labores fronterizas con el fin de reforzar “el papel histórico que las tierras públicas han desempeñado en la salvaguarda de la soberanía nacional”.