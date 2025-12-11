▲ La candidata demócrata Eileen Higgins ganó la alcaldía con una campaña electoral basada en cuestionar la represión migratoria del jefe de la Casa Blanca. Foto Ap

Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 21

Miami. En dos nuevos reveses para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la demócrata Eileen Higgins ganó la alcaldía de Miami, al derrotar al candidato apoyado por el magnate, triunfo que rompió una racha republicana de casi tres décadas en esa ciudad; además, un juez federal ordenó a la administración federal poner fin al despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Higgins, de 61 años, será la primera mujer en gobernar Miami, con una población de mayoría latina. En sus discursos habló frecuentemente sobre la represión migratoria de Trump y conversó con muchas personas preocupadas por la detención de sus familiares.

“Juntos pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, un tiempo definido por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente”, señaló.

La alcalde electa, quien habla español, representó a un distrito de inclinación conservadora que incluye al barrio cubano de La Pequeña Habana.

Se postuló como demócrata a pesar de que, oficialmente, la contienda no era partidista y venció al candidato respaldado por Trump, Emilio González, un ex administrador de la ciudad, quien admitió que la llamó para felicitarla.

La elección de la nueva alcaldesa se suma a las recientes e importantes victorias demócratas a escala estatal en Virginia y Nueva Jersey, así como la alcaldía de Nueva York.

Los resultados de esas contiendas fueron considerados como un reflejo de las preocupaciones sobre el aumento de precios y las agresivas políticas migratorias del gobierno de Trump.

La ciudad de Miami se ha caracterizado por brindar su voto al Partido Republicano, nutrido por la diáspora ultraderechista de Colombia, Cuba y Venezuela.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, uno de los impulsores de una acción armada contra Venezuela y de línea dura contra Cuba –de donde son sus padres–, nació en Miami.