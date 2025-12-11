Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 20

Oslo. La hija de la opositora venezolana María Corina Machado, promotora durante varios años de una intervención militar extranjera en su país, aceptó ayer el Premio Nobel de la Paz a nombre de su madre, horas después de que las autoridades informaron que la galardonada no asistiría a la ceremonia oficial.

Machado aseguró, sin aportar pruebas, que en Venezuela se cometen “crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas”, en el discurso leído por su hija Ana Corina Sosa.

Machado no aludió en su mensaje al gran despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, ni a la amenaza del presidente Donald Trump de lanzar incluso una operación militar terrestre contra Venezuela, al aseverar, sin evidencias, que el mandatario Nicolás Maduro encabeza el cártel de Los Soles, que expertos aseguran que no existe.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, exigió renunciar al mandatario Maduro.

El ejército de Estados Unidos ha asesinado, desde el 2 de septiembre pasado, al menos a 87 personas en sus ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, al alegar, también sin pruebas, que transportaban drogas.

Figuras prominentes de la ultraderecha y derecha de América Latina asistieron a la premiación, incluidos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña.