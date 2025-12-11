▲ El mandatario Nicolás Maduro durante la conmemoración de la batalla de Santa Inés, que ocurrió hace 166 años en la capital Caracas. Foto Ap

Jueves 11 de diciembre de 2025

Caracas. El gobierno de Venezuela denunció este miércoles el “robo descarado” de un buque petrolero en el mar Caribe por parte de fuerzas militares estadunidenses. Caracas califica esta acción, confirmada más temprano por el propio presidente Donald Trump, como “un acto de piratería internacional”.

“No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, denunció el canciller Yván Gil en un comunicado.

En el documento, el funcionario afirmó que con este suceso han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela.

“No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, aseveró.

Venezuela exhortó a la comunidad internacional a rechazar “esta agresión vandálica, ilegal y sin precedente que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo”.

“Basta de guerras eternas”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores una marcha del movimiento campesino en rechazo a la amenaza militar estadunidense y los asesinatos de pescadores en el Caribe. Frente a la multitud, afirmó que la república bolivariana no será colonizada jamás por ningún imperio.

“Basta de guerras eternas y masacres imperiales”, exclamó.

Aseguró que “se acercan tiempos de unión grancolombiana”, en referencia a la nación fundada por Simón Bolívar hace dos siglos, que incluía a las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.

Los comentarios de Maduro se enmarcan en un escenario en el cual Estados Unidos ha repetido amenazas directas tanto a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, como a sus países, al considerar posibles ataques terrestres que ocurrirían “muy pronto”.

Trump acusa a Colombia y Venezuela de enviar drogas a territorio estadunidense.

“Más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia”, expresó Maduro.

Cooperación con el imperio

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez condenó que Guyana haya firmado una carta de intención para expandir la cooperación militar con Estados Unidos.