El verdadero objetivo de Washington es quedarse con el petróleo venezolano, acusa el canciller Gil
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 20
Caracas. El gobierno de Venezuela denunció este miércoles el “robo descarado” de un buque petrolero en el mar Caribe por parte de fuerzas militares estadunidenses. Caracas califica esta acción, confirmada más temprano por el propio presidente Donald Trump, como “un acto de piratería internacional”.
“No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, denunció el canciller Yván Gil en un comunicado.
En el documento, el funcionario afirmó que con este suceso han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela.
“No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, aseveró.
Venezuela exhortó a la comunidad internacional a rechazar “esta agresión vandálica, ilegal y sin precedente que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo”.
“Basta de guerras eternas”
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores una marcha del movimiento campesino en rechazo a la amenaza militar estadunidense y los asesinatos de pescadores en el Caribe. Frente a la multitud, afirmó que la república bolivariana no será colonizada jamás por ningún imperio.
“Basta de guerras eternas y masacres imperiales”, exclamó.
Aseguró que “se acercan tiempos de unión grancolombiana”, en referencia a la nación fundada por Simón Bolívar hace dos siglos, que incluía a las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá.
Los comentarios de Maduro se enmarcan en un escenario en el cual Estados Unidos ha repetido amenazas directas tanto a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, como a sus países, al considerar posibles ataques terrestres que ocurrirían “muy pronto”.
Trump acusa a Colombia y Venezuela de enviar drogas a territorio estadunidense.
“Más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia”, expresó Maduro.
Cooperación con el imperio
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez condenó que Guyana haya firmado una carta de intención para expandir la cooperación militar con Estados Unidos.
“Doscientos años más tarde los agentes de Monroe reclutan a políticos serviles que satisfagan a los intereses nacionales de Estados Unidos. Traicionan a su pueblo por una pasadita de mano en sus cabezas”, escribió Rodríguez en redes sociales. Agregó que Irfaan Ali, presidente guyanés, pretende en este sentido entregar “el botín robado (petróleo venezolano) a los imperialistas expansionistas tocando tambores de guerra”.
Según una nota de la oficina del gobernante guyanés, el documento firmado el martes reafirma la “asociación de seguridad de larga data” entre ambos países y se enmarca en la estrategia estadunidense denominada Lanza del Sur. Esta operación ha sido protagonista durante los meses recientes de más de 80 asesinatos extrajudiciales, calificados así por expertos internacionales en derechos humanos avalados por la Organización de Naciones Unidas, al atacar pequeñas embarcaciones en aguas internacionales del Caribe, acusando a sus tripulantes de llevar droga a Estados Unidos.
Apetitoso botín
El gobierno de Trump no esconde su interés en las inmensas reservas petroleras de Venezuela, lo cual Caracas reiteró que son la verdadera razón para la agresión militar que desarrolla Washington en su contra.
Venezuela tiene bajo su suelo alrededor de 303 mil 800 millones de barriles de crudo certificados, que representan las reservas petrolíferas más grandes del mundo, por encima de Arabia Saudita, estimadas en 266 mil millones de barriles.
Estas reservan garantizan petróleo para Venezuela para más de un siglo al ritmo de producción actual. La extracción reportada por Pdvsa, empresa estatal, para el tercer trimestre de 2025 se ubica en un millón 100 mil barriles por día, de los cuales, Caracas exporta alrededor de 950 mil millones.
El crudo venezolano es especialmente compatible con las refinerías estadunidenses del golfo de México, por lo cual este volumen de reservas representa para Estados Unidos el aseguramiento de un suministro de energía para varias décadas. Por eso la operación Lanza del Sur –declarada como un esfuerzo contra el narcotráfico– es vista como un esfuerzo por apoderarse del petróleo venezolano mediante un cambio de régimen.