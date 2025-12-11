Afp, Europa Press y Sputnik

Washington. El presidente Gustavo Petro “va a meterse en grandes problemas si no espabila”, declaró ayer el mandatario estadunidense, Donald Trump, sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina.

“Mejor que espabile o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el próximo”, advirtió Trump.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder venezolano, Nicolás Maduro, Trump respondió: “no he pensado mucho en ello”, y reiteró que “Colombia produce un montón de drogas. Tienen fábricas donde elaboran cocaína”.

Ofensiva regional

Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedente en el Caribe y el Pacífico presuntamente contra los cárteles de la droga, el jefe de la Casa Blanca ha afirmado varias veces, desde el primer ataque en septiembre contra una lancha, que presuntamente transportaba drogas, que la intervención en tierra contra narcoterroristas llegará “muy pronto”.

Esas ofensivas podrían ser en Venezuela o en otro país, incluido México, ha dicho Trump.

Petro invitó a Trump a que visite Colombia. “No espero que me invite a Washington, sino que venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen y cuánto incautamos de drogas”, expresó anoche en un consejo de ministro, informó W Radio.

Aseveró que “Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia”, lo cual consideró “una lástima, porque desecha al país que más sabe de tráfico de cocaína. Sus interlocutores lo engañan por completo”.

Horas antes, Petro instó a Maduro a avanzar hacia un gobierno de transición y adoptar una amnistía para opositores.

Colombianos se movilizaron ayer en apoyo de su país y algunos movimientos sociales llamaron a izar la bandera como acto en defensa de la soberanía.