Nos quedaremos con los 2 millones de barriles: Trump
La intervención ocurrió frente a las costas del país bolivariano, detalla funcionario // Sube 21 centavos el West Texas tras el anuncio del decomiso
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 19
Washington. El presidente Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela al escalar su enfrentamiento con el gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran buque, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”, declaró el jefe de la Casa Blanca al inicio de una mesa redonda con empresarios y funcionarios.
“Fue incautado por una muy buena razón”, afirmó, sin precisar su argumento.
Expresó que “otras cosas están sucediendo”, pero tampoco ofreció detalles.
Cuando la prensa le preguntó qué sucedería con el petróleo a bordo del buque, afirmó: “asumo que nos quedaremos con él”.
Después del anuncio de la incautación, los futuros del petróleo West Texas Intermediate, de referencia en el continente americano, se ubicaron al cierre de la edición en 58.46 dólares por barril, una alza de 21 centavos.
El uso de fuerzas estadunidenses para incautar un buque mercante es inusual y marca el más reciente esfuerzo de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien, sin pruebas, ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.
Washington ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas y lanzó una serie de ataques mortales contra embarcaciones bajo el argumento, sin pruebas, de que transportan drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental. La campaña, en la que han sido asesinadas al menos 87 personas desde septiembre pasado, enfrenta un creciente escrutinio por parte del Congreso estadunidense.
Bajo la ley estadunidense
La incautación del barco se realizó en un operativo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadunidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El funcionario añadió que el decomiso se llevó a cabo bajo la autoridad de las leyes federales estadunidenses.
Miembros de la Guardia Costera fueron llevados desde el portaviones Gerald Ford hasta el barco en helicóptero, detalló el funcionario. La embarcación navega en el Caribe después de llegar a la región el mes pasado en una gran demostración de fuerza, uniéndose a una flota de otros buques de guerra.
Una persona familiarizada con el asunto, que prefirió el anonimato para hablar sobre la incautación, afirmó que el barco se dirigía a Cuba. El petróleo, añadió, presuntamente fue vendido por la empresa estatal Cubametales a intermediarios energéticos asiáticos, indicó Politico.
La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un video en Internet en el que se puede ver a personas que descienden rápidamente desde uno de los helicópteros involucrados en la operación, mientras se mantiene a pocos metros de la cubierta.
En tomas posteriores, los miembros de la Guardia Costera estadunidenses se desplazan por la superestructura del barco con sus armas desenfundadas.
Bondi escribió que “durante varios años, el buque petrolero ha sido objeto de sanciones de Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de envío de crudo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.
El funcionario estadunidense identificó al petrolero incautado como el Skipper.
El barco partió de Venezuela alrededor del 2 de diciembre con unos 2 millones de barriles de crudo pesado, de los cuales aproximadamente la mitad pertenecía a un importador estatal de petróleo cubano, según documentos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), que fueron proporcionados bajo condición de anonimato porque la persona no tenía permiso para compartirlos, refirió Ap.
Las autoridades estadunidenses no precisaron cuántos tripulantes había en el buque, ni su nacionalidad o si quedaron en calidad de detenidos.
El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard manifestó que se cree que el petrolero Skipper fue incautado frente a Venezuela durante la madrugada.
La autoridad marítima de Guyana explicó que el Skipper enarbolaba falsamente la bandera de Guyana y comentó que planea tomar medidas contra el uso no autorizado de la insignia del país.
Según funcionarios estadunidenses citados por Bloomberg, la acción corresponde a la profundización de la campaña para detener el flujo de recursos hacia estructuras y organizaciones acusadas de terrorismo, donde el crudo sancionado de Venezuela suele movilizarse mediante una red de intermediarios, empresas fachada y “petroleros fantasmas”. Estas naves cambian nombres o alteran sus sistemas de rastreo para eludir la detección y transferir el crudo en alta mar.
Antes de conocerse la incautación del petrolero, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió una desescalada entre Estados Unidos y Venezuela.