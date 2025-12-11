▲ Imagen tomada del video presentado por el Departamento de Justicia estadunidense sobre el desembarco de tropas de la Marina en el barco que transportaba crudo. Foto Ap

Afp, Ap, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 19

Washington. El presidente Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela al escalar su enfrentamiento con el gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran buque, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”, declaró el jefe de la Casa Blanca al inicio de una mesa redonda con empresarios y funcionarios.

“Fue incautado por una muy buena razón”, afirmó, sin precisar su argumento.

Expresó que “otras cosas están sucediendo”, pero tampoco ofreció detalles.

Cuando la prensa le preguntó qué sucedería con el petróleo a bordo del buque, afirmó: “asumo que nos quedaremos con él”.

Después del anuncio de la incautación, los futuros del petróleo West Texas Intermediate, de referencia en el continente americano, se ubicaron al cierre de la edición en 58.46 dólares por barril, una alza de 21 centavos.

El uso de fuerzas estadunidenses para incautar un buque mercante es inusual y marca el más reciente esfuerzo de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien, sin pruebas, ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Washington ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas y lanzó una serie de ataques mortales contra embarcaciones bajo el argumento, sin pruebas, de que transportan drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental. La campaña, en la que han sido asesinadas al menos 87 personas desde septiembre pasado, enfrenta un creciente escrutinio por parte del Congreso estadunidense.

Bajo la ley estadunidense

La incautación del barco se realizó en un operativo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadunidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El funcionario añadió que el decomiso se llevó a cabo bajo la autoridad de las leyes federales estadunidenses.

Miembros de la Guardia Costera fueron llevados desde el portaviones Gerald Ford hasta el barco en helicóptero, detalló el funcionario. La embarcación navega en el Caribe después de llegar a la región el mes pasado en una gran demostración de fuerza, uniéndose a una flota de otros buques de guerra.

Una persona familiarizada con el asunto, que prefirió el anonimato para hablar sobre la incautación, afirmó que el barco se dirigía a Cuba. El petróleo, añadió, presuntamente fue vendido por la empresa estatal Cubametales a intermediarios energéticos asiáticos, indicó Politico.