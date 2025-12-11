Estados
Inundaciones por el frente 19 en Chiapas
Foto
▲ Al menos 385 viviendas resultaron afectadas en los municipios de Juárez, Amatán, Tila y Tumbalá, ubicados en el norte de la entidad, a causa de las fuertes lluvias, informó la Secretaría de Protección Civil estatal. También hubo daños en las regiones Bosques, Tulijá Tseltal Chol y Maya, por el desbordamientos de 10 ríos. Asimismo, las precipitaciones dejaron afectaciones en carreteras y caminos.Foto La Jornada, con información de Elio Henríquez, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 25
