Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 25

Morelia, Mich., La cifra de fallecidos por el estallido de una camioneta con explosivos en el municipio de Coahuayana el pasado sábado subió a seis. Fuentes hospitalarias en Morelia confirmaron el deceso de un hombre que ese día resultó gravemente herido. Luego del ataque, fue trasladado vía aérea a un nosocomio en Ciudad Salud, municipio de Charo, donde pereció el martes. En tanto, el titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano, informó que aún hay una decena de lesionados que son atendidos en el hospital comunitario de Coahuayana, aunque sus heridas no ponen en riesgo su vida. Agregó que en los próximos días se realizará un censo para conocer con exactitud el número de afectados física y materialmente, porque hubo negocios que tuvieron pérdida total. A su vez, autoridades de Coahuayana indicaron que desde ese día se detuvieron todas las actividades, como un jaripeo, y hasta el lunes se reanudaron las clases, aunque sólo asistieron 50 por ciento de los alumnos.