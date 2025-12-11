De la Redacción

11 de diciembre de 2025

Agustín Solorio Martínez, ex diputado local y actual coordinador del PT en el distrito 2 de Apatzingán, Michoacán, fue asesinado y su cuerpo encontrado ayer en el estado de Guanajuato, de acuerdo con la legisladora morenista Sandra Olimpia Garibay Esquivel, en sesión en el Congreso de esa entidad, donde exigió a las autoridades revisar la estrategia de seguridad. “Nos acaban de informar que se encontró el cuerpo de Agustín Solorio, una terrible noticia, pero sobre todo es terrible lo que estamos viviendo en la región de Tierra Caliente; yo creo que es urgente que se revise y se refuerce la estrategia de seguridad”. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que familiares de Solorio Martínez, de 47 años, denunciaron su desaparición la madrugada del 5 de diciembre en Morelia. Destacó que ya existe comunicación con su similar de Guanajuato para realizar una investigación conjunta. Hasta el cierre de esta edición ambas instituciones no habían proporcionado detalles sobre el homicidio. En Guanajuato, un grupo armado ultimó a cinco personas en la comunidad de Santiaguillo de Flores, municipio de Salamanca, después de las 9 de la mañana del miércoles. Las autoridades precisaron que las víctimas son cuatro hombres y una mujer que estaban en una finca en obra negra.