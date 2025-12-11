Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 25

Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que instruyó que se triplique la presencia militar en el área fronteriza con México tras los incidentes ocurridos hace dos días en el departamento de Huehuetenango.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que se busca evitar todo tipo de incursión de cárteles del narcotráfico, resguardar la soberanía del territorio y la seguridad de los habitantes de las comunidades de la zona.

“Además, instruí al ministro de Defensa, Henry Sáenz, comenzar la coordinación con las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional de México para realizar operaciones y también exista control del otro lado sobre esos grupos.”