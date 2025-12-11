De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informó ayer que se retomaron las obras de mantenimiento en el Hospital Regional Presidente Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, una vez que concluyó la protesta de “un grupo de personas portadoras de demandas políticas”.

De acuerdo con la dependencia, en mesas de trabajo se atendieron las peticiones y resaltó que ha habido una inversión continua para el mantenimiento de las instalaciones y mejora en diversas áreas, entre ellas la de hemodiálisis, donde se realiza el cambio de acabados en pisos, resane de muros y la colocación de pintura antibacterial; resaltó que las sesiones en esa especialidad no se han interrumpido, a pesar de los trabajos.

Recordó que el nosocomio atiende a más de 436 mil derechohabientes y también se han realizado otras 36 acciones de mantenimiento: impermeabilización, albañilería, cancelería, pintura, plomería y colocación de luminarias, contactos eléctricos y paneles de yeso en áreas como consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio, rayos X, farmacia, almacén, archivo, trabajo social, auditorio y el banco de sangre.