Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 25
Con un registro de 405 mil 375 visitas casa por casa, la atención a 74 mil 236 personas en Ferias del Bienestar y la movilización de más de 80 mil jóvenes en actividades de pacificación, el gobierno federal presentó ayer el primer balance de las acciones en materia de educación, salud, infraestructura, atención a la juventud y a productores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Estas cifras, recabadas hasta el 9 de diciembre, reflejan el despliegue de 3 mil 519 servidores públicos de 53 dependencias federales en 102 municipios.
“Hay indicadores del plan, le damos seguimiento a los compromisos que hicimos con la población y además hacemos encuestas que nos dicen el sentimiento de la gente”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia del pueblo en Palacio Nacional, donde subrayó la coordinación con las instituciones de seguridad estatales y la guardia civil.
En el desglose sectorial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que durante diciembre se realizarán 13 Ferias del Bienestar, una en cada región de la entidad; agregó que entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre se han efectuado siete.
El secretario técnico del gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que todas las dependencias federales tienen programadas las acciones y actividades del Plan Michoacán, que se han realizado desde el 17 de noviembre y que continuarán este mes.
En el ámbito educativo, el secretario del ramo, Mario Delgado, anunció una inversión social de 768 millones de pesos para la beca de transporte Gertrudis Bocanegra, además de la construcción de 10 nuevos planteles de bachillerato tecnológico y la habilitación de 50 mil lugares en educación superior. A esto se suma la llegada de la Universidad Rosario Castellanos, que arrancará clases en marzo de 2026 en tres sedes regionales.
El Instituto Mexicano de la Juventud reportó la participación de 45 mil 643 jóvenes en los Mosaicos por la Paz, mientras la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, explicó que se han recolectado 7 mil 12 toneladas de maíz que representan 23.4 por ciento de la meta de 30 mil toneladas del plan.