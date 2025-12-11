Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 25

Con un registro de 405 mil 375 visitas casa por casa, la atención a 74 mil 236 personas en Ferias del Bienestar y la movilización de más de 80 mil jóvenes en actividades de pacificación, el gobierno federal presentó ayer el primer balance de las acciones en materia de educación, salud, infraestructura, atención a la juventud y a productores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Estas cifras, recabadas hasta el 9 de diciembre, reflejan el despliegue de 3 mil 519 servidores públicos de 53 dependencias federales en 102 municipios.

“Hay indicadores del plan, le damos seguimiento a los compromisos que hicimos con la población y además hacemos encuestas que nos dicen el sentimiento de la gente”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia del pueblo en Palacio Nacional, donde subrayó la coordinación con las instituciones de seguridad estatales y la guardia civil.

En el desglose sectorial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que durante diciembre se realizarán 13 Ferias del Bienestar, una en cada región de la entidad; agregó que entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre se han efectuado siete.