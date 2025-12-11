Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 24

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) volvieron ayer a la mesa de diálogo con las autoridades federales luego de los bloqueos que realizaron en semanas pasadas en carreteras de diversas partes del país y puntos fronterizos. Por la noche salieron molestos al no recibir respuesta a una propuesta que presentaron sobre créditos para el campo y adelantaron que analizarán regresar a las protestas.

La reunión estaba prevista para realizarse en la sede de la Secretaría de Gobernación (SG), pero de último momento fue trasladada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), explicaron los dirigentes de los productores agrícolas, quienes agregaron que, como parte de la minuta que firmaron con la SG hace un par de semanas, el gobierno federal se comprometió a iniciar mesas con representantes de Sader, Economía, Bienestar y de Hacienda y Crédito Público,

No obstante, ayer sólo acudió Leonel Cota, subsecretario de Agricultura, sin los integrantes de otras dependencias.

El funcionario federal les ofreció revisar su propuesta y canalizarla a las secretarías necesarias para su análisis, pero al no contar con una respuesta concreta, los integrantes del Frente y Antac se retiraron molestos tras siete horas de iniciado el diálogo.