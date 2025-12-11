Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 24
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) volvieron ayer a la mesa de diálogo con las autoridades federales luego de los bloqueos que realizaron en semanas pasadas en carreteras de diversas partes del país y puntos fronterizos. Por la noche salieron molestos al no recibir respuesta a una propuesta que presentaron sobre créditos para el campo y adelantaron que analizarán regresar a las protestas.
La reunión estaba prevista para realizarse en la sede de la Secretaría de Gobernación (SG), pero de último momento fue trasladada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), explicaron los dirigentes de los productores agrícolas, quienes agregaron que, como parte de la minuta que firmaron con la SG hace un par de semanas, el gobierno federal se comprometió a iniciar mesas con representantes de Sader, Economía, Bienestar y de Hacienda y Crédito Público,
No obstante, ayer sólo acudió Leonel Cota, subsecretario de Agricultura, sin los integrantes de otras dependencias.
El funcionario federal les ofreció revisar su propuesta y canalizarla a las secretarías necesarias para su análisis, pero al no contar con una respuesta concreta, los integrantes del Frente y Antac se retiraron molestos tras siete horas de iniciado el diálogo.
Al salir, dieron por rota la mesa, al menos por el momento, y exigieron una respuesta en una semana, así como una nueva reunión a la que acudan representantes del resto de las secretarías. Advirtieron que de no concretarse, volverán a cerrar carreteras en diversas partes del país, y “de ser necesario”, mantendrán las protestas durante las semanas de Navidad y Año Nuevo.
“Nosotros estamos planteando que ya no haya más subsidios a la agricultura, que todo eso de los 950 pesos que les prometieron a los maiceros de la zona del Bajío, pues es un compromiso que tienen con ellos, pero que nosotros no estamos de acuerdo ni aprobamos eso porque no hay dinero que alcance para llenarle la panza a los grandes industriales”, expuso Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente.
Al apuntar que las autoridades federales les han aclarado que no hay más presupuesto, Rodríguez subrayó que las propuestas no representan más recursos públicos, pese a ello, dijo, en la reunión hubo “oídos sordos” ante sus peticiones.