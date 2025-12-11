Regalan coco y pitahaya a automovilistas
Campesinos y ganaderos piden un diálogo directo con productores
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 24
Bacalar, QR., Campesinos y ganaderos del municipio de Bacalar se manifestaron por tercer día consecutivo en la carretera federal en protesta por las afectaciones que les traerá la nueva Ley de Aguas Nacionales, pues señalaron que limitará el uso de pozos, encarecerá los trámites para su acceso y reducirá el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.
Con mantas y pancartas con leyendas como “No negociar lo que Dios nos dio”, “Soy ganadero y estoy levantando la voz”, “Agua justa para quienes las trabajen”, los inconformes se apostaron desde el pasado lunes en el kilómetro 4 del entronque Cafetal-Mahahual, sin bloquear la vialidad.
Asimismo, se han dedicado a distribuir pitahaya y coco a los automovilistas que pasan por la zona, a quienes han informado los motivos de su protesta pacífica, la cual consideran como una jornada de concientización.
Dijeron que la entrega de parte de su cosecha a los conductores, es con el fin de visibilizar la importancia del campo en la economía regional.
Sostuvieron que la zona rural de Bacalar es muy productiva en cultivos como coco, pitahaya y maíz, entre otras especies frutales. “Por lo que cualquier cambio que afecte la disponibilidad del líquido tendrá repercusiones económicas y sociales para cientos de familias”, insistieron.
Pidieron a las autoridades federales y estatales inicien un diálogo directo con los productores para que juntos puedan revisar el contenido de la reforma, sus repercusiones y que sean tomadas en cuenta las condiciones particulares del sur de Quintana Roo, donde el acceso a fuentes de agua es limitado y los pozos representan la principal vía de abastecimiento.
Tras insistir en la necesidad de ser escuchados por las autoridades correspondientes, los productores anticiparon ayer que continuarán con sus acciones de difusión en comunidades rurales y en puntos carreteros del sur del estado.