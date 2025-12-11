Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 24

Bacalar, QR., Campesinos y ganaderos del municipio de Bacalar se manifestaron por tercer día consecutivo en la carretera federal en protesta por las afectaciones que les traerá la nueva Ley de Aguas Nacionales, pues señalaron que limitará el uso de pozos, encarecerá los trámites para su acceso y reducirá el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.

Con mantas y pancartas con leyendas como “No negociar lo que Dios nos dio”, “Soy ganadero y estoy levantando la voz”, “Agua justa para quienes las trabajen”, los inconformes se apostaron desde el pasado lunes en el kilómetro 4 del entronque Cafetal-Mahahual, sin bloquear la vialidad.

Asimismo, se han dedicado a distribuir pitahaya y coco a los automovilistas que pasan por la zona, a quienes han informado los motivos de su protesta pacífica, la cual consideran como una jornada de concientización.

Dijeron que la entrega de parte de su cosecha a los conductores, es con el fin de visibilizar la importancia del campo en la economía regional.