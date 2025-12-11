Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 23
Durango, Dgo., Productores de maíz del municipio de Durango tomaron y cerraron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal y de Alimento para el Bienestar, debido al incumplimiento de acuerdos relacionados con el acopio del grano. Los inconformes aseguraron que los módulos instalados dan prioridad al maíz proveniente de Sinaloa sobre el cultivado en Durango.
El agricultor Juan José Reyes, quien encabezó la movilización, señaló que en el municipio de Durango sólo existe un centro de acopio abierto, ubicado en el poblado 5 de Febrero, con capacidad para 800 toneladas de maíz encostalado; sin embargo, aún no recibe el cereal.
Indicó que en la capital del estado existe otro almacén con mayor capacidad para recibir maíz a granel, pero únicamente acopia grano de labriegos sinaloenses.
Reyes consideró “curioso” que Alimentación para el Bienestar compre maíz a campesinos de Sinaloa para venderlo a los tortilleros de la ciudad de Durango, quienes antes adquirían el grano directamente de cultivadores locales.
“Ahora ya no nos compran a nosotros; lo hacen a Alimentación para el Bienestar con subsidio, y nosotros nos estamos quedando con todo el grano porque esta dependencia federal tampoco nos lo está comprando”, afirmó.
Actualmente, los maiceros del municipio de Durango tienen listas alrededor de 7 mil toneladas de maíz a granel para su acopio, pero no cuentan con un establecimiento que las reciba.
Lamentaron que autoridades locales de la Sader y de Alimentación para el Bienestar carezcan de capacidad de decisión, pues tras 15 días de mesas de trabajo no han logrado convenios, dado que todo se debe consultar y autorizar desde las oficinas centrales.
Ante la situación, los labradores bloquearon las instalaciones de la Sader y de Alimentación para el Bienestar, y advirtieron que las liberarán cuando comience a acopiarse el grano producido por maiceros locales.
Reyes aclaró que la situación no es la misma en otros municipios duranguenses, donde sí están abiertos los centros de acopio. No obstante, éstos reciben únicamente el maíz de horticultores de esas mismas regiones o de zonas cercanas, y excluyen a los de la capital.
Campesinos advirtieron que el problema se agrava, porque en esta temporada necesitan liquidez para pagar créditos adquiridos para la siembra y solventar gastos de fin de año. Ante la falta de opciones, muchos venden su grano a intermediarios a cinco pesos el kilogramo, lo que los deja sin margen de ganancia.
En tanto, Iván Ramírez, titular de Alimentación para el Bienestar en Durango, dijo que hasta el momento no se le ha autorizado recibir el maíz a granel sembrado en el municipio de Durango.