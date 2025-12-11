Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 23

Durango, Dgo., Productores de maíz del municipio de Durango tomaron y cerraron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal y de Alimento para el Bienestar, debido al incumplimiento de acuerdos relacionados con el acopio del grano. Los inconformes aseguraron que los módulos instalados dan prioridad al maíz proveniente de Sinaloa sobre el cultivado en Durango.

El agricultor Juan José Reyes, quien encabezó la movilización, señaló que en el municipio de Durango sólo existe un centro de acopio abierto, ubicado en el poblado 5 de Febrero, con capacidad para 800 toneladas de maíz encostalado; sin embargo, aún no recibe el cereal.

Indicó que en la capital del estado existe otro almacén con mayor capacidad para recibir maíz a granel, pero únicamente acopia grano de labriegos sinaloenses.

Reyes consideró “curioso” que Alimentación para el Bienestar compre maíz a campesinos de Sinaloa para venderlo a los tortilleros de la ciudad de Durango, quienes antes adquirían el grano directamente de cultivadores locales.

“Ahora ya no nos compran a nosotros; lo hacen a Alimentación para el Bienestar con subsidio, y nosotros nos estamos quedando con todo el grano porque esta dependencia federal tampoco nos lo está comprando”, afirmó.

Actualmente, los maiceros del municipio de Durango tienen listas alrededor de 7 mil toneladas de maíz a granel para su acopio, pero no cuentan con un establecimiento que las reciba.