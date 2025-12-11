▲ Los productores del grano tienen un mes de retraso con la mayor parte de los centros de almacenaje que están sin operar. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

Zacatecas, Zac., Zacatecas, primer productor nacional de frijol, conseguirá, gracias al buen temporal de lluvias del verano pasado, un volumen total de cosechas que se acerca a 400 mil toneladas, cifra que no se lograba desde finales de la década de los 90 del siglo pasado.

Paradójicamente, eso ocurre cuando los campesinos zacatecanos enfrentan serios problemas con el programa federal de almacenamiento y comercialización de este grano, el cual sumó un mes de retraso con la mayor parte de los centros de acopio sin operar.

El atorón tiene inconformes no sólo a los más de 60 mil agricultores de frijol, sino también a las autoridades estatales y municipales que han alzado la voz pidiendo al gobierno federal que corrija en breve las deficiencias que prevalecen en la estrategia.

En entrevista con este diario, el diputado por Morena Jesús Padilla Estrada, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado y quien ha sido en dos ocasiones titular de la Secretaría del Campo, recalcó la incertidumbre que vive el sector.

“Queremos saber exactamente, hemos escuchado voces aisladas de un lugar y de otro, donde nos dicen los labriegos que los centros de acopio todavía no están funcionando según los compromisos y los acuerdos de hace un mes aproximadamente.”

El legislador se refiere a que en octubre se estableció el 10 de noviembre como fecha para abrir dichos sitios, pero entonces ni los costales para el frijol que el gobierno distribuye por normatividad se tuvieron listos.

Ahora “se incumplió una vez más”, lamentó Padilla Estrada, pues la nueva fecha era este 10 de diciembre, según los funcionarios federales enviados semanas atrás a Zacatecas por María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex.

Confirmó que “está muy lento el programa… el grave problema de esto es una centralización desmedida (de la dependencia), nos fuimos todos con la finta de la promesa que hicieron las autoridades del gobierno federal”.

Opinión similar tiene Ramiro Hinojosa, quien es otro dirigente frijolero del noroeste de Zacatecas y presidente municipal de Sombrerete (por Morena), quien en un hecho inédito, el pasado 24 de noviembre solicitó al cabildo licencia de tres días para ausentarse del cargo y movilizarse hasta la capital del estado para manifestarse en la Legislatura local, acompañando a decenas de campesinos y comisarios ejidales, para exigir la apertura de los centros de acopio.

Tiran costales en protesta

Los diputados les cerraron las puertas de acceso al salón de plenos y en represalia los inconformes tiraron costales de frijol negro en los pasillos externos del inmueble.