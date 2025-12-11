Cifra récord desde los años 90
Los campesinos tienen serios problemas con el programa para embodegar y vender la leguminosa
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 23
Zacatecas, Zac., Zacatecas, primer productor nacional de frijol, conseguirá, gracias al buen temporal de lluvias del verano pasado, un volumen total de cosechas que se acerca a 400 mil toneladas, cifra que no se lograba desde finales de la década de los 90 del siglo pasado.
Paradójicamente, eso ocurre cuando los campesinos zacatecanos enfrentan serios problemas con el programa federal de almacenamiento y comercialización de este grano, el cual sumó un mes de retraso con la mayor parte de los centros de acopio sin operar.
El atorón tiene inconformes no sólo a los más de 60 mil agricultores de frijol, sino también a las autoridades estatales y municipales que han alzado la voz pidiendo al gobierno federal que corrija en breve las deficiencias que prevalecen en la estrategia.
En entrevista con este diario, el diputado por Morena Jesús Padilla Estrada, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado y quien ha sido en dos ocasiones titular de la Secretaría del Campo, recalcó la incertidumbre que vive el sector.
“Queremos saber exactamente, hemos escuchado voces aisladas de un lugar y de otro, donde nos dicen los labriegos que los centros de acopio todavía no están funcionando según los compromisos y los acuerdos de hace un mes aproximadamente.”
El legislador se refiere a que en octubre se estableció el 10 de noviembre como fecha para abrir dichos sitios, pero entonces ni los costales para el frijol que el gobierno distribuye por normatividad se tuvieron listos.
Ahora “se incumplió una vez más”, lamentó Padilla Estrada, pues la nueva fecha era este 10 de diciembre, según los funcionarios federales enviados semanas atrás a Zacatecas por María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex.
Confirmó que “está muy lento el programa… el grave problema de esto es una centralización desmedida (de la dependencia), nos fuimos todos con la finta de la promesa que hicieron las autoridades del gobierno federal”.
Opinión similar tiene Ramiro Hinojosa, quien es otro dirigente frijolero del noroeste de Zacatecas y presidente municipal de Sombrerete (por Morena), quien en un hecho inédito, el pasado 24 de noviembre solicitó al cabildo licencia de tres días para ausentarse del cargo y movilizarse hasta la capital del estado para manifestarse en la Legislatura local, acompañando a decenas de campesinos y comisarios ejidales, para exigir la apertura de los centros de acopio.
Tiran costales en protesta
Los diputados les cerraron las puertas de acceso al salón de plenos y en represalia los inconformes tiraron costales de frijol negro en los pasillos externos del inmueble.
El edil explicó a La Jornada esta decisión: “es que, mira, es desesperante la bronca conmigo como alcalde. Como autoridad te frenan: ‘¿oye, güey, no mames, sabes que tú eres presidente? ¿Cómo vas a andar incitando a la rebelión?’, entonces yo dije, ‘no pues si tengo que dejar el puesto, lo dejo.
“Porque al final del día, a mí la gente que me llevó al cargo fue la del campo, fueron los productores de frijol y no les puedo quedar mal. Me siento de verdad con las manos atadas de no poder encabezar ese tipo de acciones, sobre todo en las manifestaciones. Porque hay a quien sí le molesta, pero no voy a dejar sola a la gente.”
La incapacidad de Alimentación para el Bienestar ha sido tal, que aún hay más de 20 mil toneladas de leguminosa almacenadas desde la cosecha de 2024; han sido incapaces de sacarlas al mercado nacional, dijo.
“Ahí está embodegado el frijol y no se puede acopiar el de este nuevo ciclo. El problema no sólo es del municipio de Sombrerete, sino en toda la región frijolera del país, que incluye las demarcaciones zacatecanas de Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama, Sain Alto y Nieves.”
Debido al buen temporal de lluvias de este año, la cosecha será récord, aseguró Ramiro Hinojosa: “andamos rondando creo que rasguñando '400 mil toneladas, de las cuales sólo Sombrerete aporta al menos 120 mil toneladas”.
Pero el grave problema ahora, por la desesperación que tienen los agricultores para recuperar su inversión en las siembras y para capitalizarse frente a los gastos de fin de año, es que les urge vender su frijol en los centros oficiales y hacer válido el precio que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció desde el año pasado, que es de 27 pesos el kilo y no de sólo cinco a siete pesos, como se los pagan en este momento los intermediarios.
–¿Cuánto más aguantan los campesinos con los centros de acopio oficiales cerrados?
–Ah, no, no, la gente ya no aguanta. Los tiempos ya no dan, la verdad es que nosotros no podemos ser paleros de nadie. No podemos tapar el sol con un dedo, ni ponernos una venda en los ojos. Ante la realidad que se vive, los municipios y el gobierno del estado no podemos resolver esto, el balón no está en nuestra cancha, sino del lado del gobierno federal.