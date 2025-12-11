De La Redaccuión

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 8

El son cubano, género bailable de origen humilde, nacido en el siglo XVI en la zona oriental de Cuba, que se creó entre elementos de la música española y la africana, fue rechazado en un principio por su baile desinhibido y popular. Ayer fue inscrito en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, un reconocimiento a esa expresión de la cultura e identidad del pueblo de Cuba.

Resurgido gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de la década de 1990, cantantes como Benny Moré, Francisco Repilado, conocido como Compay segundo, e Ibrahim Ferrer están entre las figuras más emblemáticas de este género musical cuya estructura alterna una voz solista con un coro que repite un estribillo, especialmente en la sección de montuno.

Bailado en pareja, el son es uno de los géneros cubanos que más influyó en la música latinoamericana del siglo XX.

“El son es la columna vertebral de la música cubana”, aseguró el musicólogo José Cuenca en el expediente de la candidatura.