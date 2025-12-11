▲ La representación comunitaria de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa data de 1843 y convoca a los habitantes de la demarcación como una expresión de fe, identidad y cultura. Foto Gerardo Luna

La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa fue declarada ayer Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

El reconocimiento quedó inscrito durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, reunido en Nueva Delhi, India.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se congratuló y expresó que “es una actividad que tiene muchos años, la desarrolla un comité organizador de la Semana Santa, un comité comunitario, social; los felicitamos, porque ponen mucho empeño en esta celebración”, señaló al inicio de la mañanera del pueblo.

También felicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, y a la actual titular de la demarcación, Aleida Alavez.

Lo mismo a Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, porque “ayudó mucho también como director del INAH a este reconocimiento que es muy importante para todos los habitantes de Iztapalapa y todos los que son parte de esta gran celebración”.

En un comunicado difundido por la Secretaría de Cultura (SC) federal, su titular, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que el nombramiento constituye “un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria”.

Destacó que la celebración “ha sabido mantenerse viva a lo largo de generaciones, desde la devoción y el compromiso colectivo… un ejemplo vivo de cómo el patrimonio inmaterial une, inspira y fortalece a la comunidad”.

Tradición comunitaria

La Unesco reconoció una tradición comunitaria que, desde 1833, convoca a los habitantes de la demarcación como una expresión de fe, identidad y cultura. Su origen parte de una promesa al Señor de la Cuevita, cuando la población logró superar una epidemia de cólera. La representación, en su forma actual, inició en 1843 inspirada en el teatro evangelizador virreinal y se realiza cada año.