Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 8
La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa fue declarada ayer Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
El reconocimiento quedó inscrito durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, reunido en Nueva Delhi, India.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se congratuló y expresó que “es una actividad que tiene muchos años, la desarrolla un comité organizador de la Semana Santa, un comité comunitario, social; los felicitamos, porque ponen mucho empeño en esta celebración”, señaló al inicio de la mañanera del pueblo.
También felicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, y a la actual titular de la demarcación, Aleida Alavez.
Lo mismo a Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, porque “ayudó mucho también como director del INAH a este reconocimiento que es muy importante para todos los habitantes de Iztapalapa y todos los que son parte de esta gran celebración”.
En un comunicado difundido por la Secretaría de Cultura (SC) federal, su titular, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que el nombramiento constituye “un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria”.
Destacó que la celebración “ha sabido mantenerse viva a lo largo de generaciones, desde la devoción y el compromiso colectivo… un ejemplo vivo de cómo el patrimonio inmaterial une, inspira y fortalece a la comunidad”.
Tradición comunitaria
La Unesco reconoció una tradición comunitaria que, desde 1833, convoca a los habitantes de la demarcación como una expresión de fe, identidad y cultura. Su origen parte de una promesa al Señor de la Cuevita, cuando la población logró superar una epidemia de cólera. La representación, en su forma actual, inició en 1843 inspirada en el teatro evangelizador virreinal y se realiza cada año.
Los preparativos comienzan en diciembre e involucran a los ocho barrios originarios: San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara. Los habitantes participan como actores, constructores de escenografías, encargados de logística o colaboradores en las múltiples tareas necesarias para la Semana Santa. Esta participación comunitaria fue un punto clave para la evaluación de la Unesco.
La nominación avanzó gracias al trabajo conjunto del Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa AC (Cossiac), la Secretaría de Cultura, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa.
El comité internacional elogió a México por el respeto al consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, así como por la calidad del video que acompañó la candidatura, producido por Capital 21.
La candidatura cumplió con los criterios de inscripción al demostrar que se trata de una tradición que promueve la paz, la cohesión social y el ejercicio de los derechos culturales, además de preservar oficios y artes transmitidos de generación en generación.
El reconocimiento internacional corona un proceso que inició en 2008, cuando el Cossiac impulsó su declaratoria local. En 2012 se convirtió en Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México y, en 2023, ingresó al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, tras un proceso de fortalecimiento comunitario para su salvaguardia.
“Actualmente, la tradición cuenta con un plan de salvaguardia elaborado en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El documento, que México se comprometió a implementar tras la inscripción mundial, incluye acciones en materia de protección civil, seguridad pública, conservación del patrimonio histórico, sostenibilidad, difusión, educación y preservación ambiental”, concluye el boletín.