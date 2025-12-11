Armando G. Tejeda

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 7

Madrid. Robe Iniesta, el roquero de la voz quebrada, el poeta filósofo que decía que la vida “es cabalgar un camino empedrado de horas, minutos y segundos”, el líder de la mítica banda Extremoduro, murió durante la madrugada de ayer, con tan sólo 63 años y víctima de una enfermedad pulmonar que padecía desde hace un año. El tamaño de su figura se entiende mejor con las nu-merosas expresiones de pesar por su fallecimiento, que van desde los políticos más importantes del país de las ideologías más antagónicas, hasta instituciones como el Museo del Prado y artistas diversos, que elevaron las letras de sus canciones, sus metáforas, anáforas y aliteraciones en la más alta expresión de la filosofía poética, en la constatación de que su música lleva impresa la historia de varias generaciones con canciones ya convertidas en himnos, como Jesucristo García, So payaso, Salir, La vereda de la puerta de atrás o Puta, entre otras muchas.

La noticia de su fallecimiento la dio a primera hora de la mañana de su casa de discos, Dromedario Records, con un comunicado que decía: “Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”.

Roberto Iniesta Ojeda nació nació en Plasencia, en la provincia extremeña de Cáceres, el 16 de mayo de 1962. Desde muy joven se interesó por la poesía, la música y por las tendencias más rupturistas de la época, fiel a su espíritu transgresor e indomable. En 1987, cuando tenía 25 años, fundó el grupo con el que se haría popular, Extremoduro, con los que publicó discos sobre todo a lo largo de la década de los 90 que fueron esenciales en su trayectoria y en la historia contemporánea del rock urbano español, como Deltoya, Agila, Canciones prohibidas y Yo, Minoría Absoluta.

Era un músico que se sublevaba ante los moldes estrechos, que se inspiraba en artistas que iban desde Leño, Barón Rojo, Led Zeppelin, Pink Floyed, Bob Dylan o poetas como Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández y Pablo Neruda. Y que su formación musical fue autodidacta, de hecho aprendió a tocar la guitarra por su cuenta, de oído, cuando formaba parte de la orquesta de su escuela. A los 20 años, cuando ya había dejado la escuela y se había puesto a trabajar en un puesto ambulante de dulces, formó su primera banda, Dosis Letal, en la que él sólo tocaba la guitarra. De hecho asumió el rol de vocalista a partir de Extremoduro, desde donde cantó a todo lo que le inquietaba, la poesía, la crítica social, el humor, el desamor, el amor, las drogas, la violencia, la injusticia y la desigualdad.

Después de 13 discos y más de 25 años de historia, Robe Iniesta decidió disolver Extremoduro y hacer una carrera en solitario, en la que incursionó en nuevos sonidos, más acústicos y experimentales y alejados del rock transgresivo. Publicó hasta cinco nuevos discos en solitario, el último hace sólo dos años, Se nos lleva el aire. Además publicó una novela, Viaje íntimo a la locura.