Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 18

Fitch Ratings bajó distintas calificaciones de Televisa debido al deterioro de su situación financiera generado por sus propias inversiones, pérdida de suscriptores en sus empresas filiales y cambios en el mercado que participa.

Las calificaciones de emisor de largo plazo en moneda extranjera y local de Grupo Televisa bajaron a ‘BB+’ desde ‘BBB-’, y las calificaciones de deuda sénior no garantizada extranjera a ‘BB+’ desde ‘BBB-’.

Fitch también bajó la nota nacional de largo plazo de Televisa a ‘AA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’, y las calificaciones de deuda sénior no garantizada en moneda local a ‘AA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’.

En el comunicado, especialistas de Fitch mencionan que pese a la baja de calificaciones, la perspectiva de la empresa de comunicación es estable.

Los analistas explicaron que la rebaja refleja ingresos y Ebitda menores a los esperados para 2025.

El Ebitda es el indicador financiero que muestra la rentabilidad operativa bruta de una empresa, excluyendo gastos financieros (intereses), impuestos, depreciaciones y amortizaciones.