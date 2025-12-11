Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 18
Fitch Ratings bajó distintas calificaciones de Televisa debido al deterioro de su situación financiera generado por sus propias inversiones, pérdida de suscriptores en sus empresas filiales y cambios en el mercado que participa.
Las calificaciones de emisor de largo plazo en moneda extranjera y local de Grupo Televisa bajaron a ‘BB+’ desde ‘BBB-’, y las calificaciones de deuda sénior no garantizada extranjera a ‘BB+’ desde ‘BBB-’.
Fitch también bajó la nota nacional de largo plazo de Televisa a ‘AA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’, y las calificaciones de deuda sénior no garantizada en moneda local a ‘AA(mex)’ desde ‘AA+(mex)’.
En el comunicado, especialistas de Fitch mencionan que pese a la baja de calificaciones, la perspectiva de la empresa de comunicación es estable.
Los analistas explicaron que la rebaja refleja ingresos y Ebitda menores a los esperados para 2025.
El Ebitda es el indicador financiero que muestra la rentabilidad operativa bruta de una empresa, excluyendo gastos financieros (intereses), impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
La pérdida de suscriptores mayor a la anticipada, principalmente en el segmento Sky, impulsó también la disminución en medio de la intensificación de la competencia en México y las tendencias negativas a nivel mundial en el modelo de negocio de televisión de paga.
A su vez, argumentó que Televisa presenta alto apalancamiento y un desempeño operativo débil.
“Fitch espera que los ingresos de Televisa continúen disminuyendo en 2025-2026, con un monto al cierre de 2025 de alrededor de 59 mil millones de pesos, una disminución de 5.1 por ciento año tras año en una base comparable.
“Dada la madurez y alta competitividad de la industria de Televisa, Fitch cree que la compañía probablemente necesitará aumentar el gasto de capital para continuar modernizando su red y evitar más pérdidas de suscriptores.”
Televisa cuenta con una línea de crédito con un sindicato de bancos por 500 millones de dólares y acceso comprobado a los mercados de capital nacionales e internacionales.