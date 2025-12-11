Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 18

Por la venta y consumo de tabaco ilegal, las autoridades fiscales mexicanas dejan de recaudar anualmente hasta 15 mil millones de pesos, reveló este miércoles Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con sus estimaciones, en México 20 por ciento de los cigarros que se consumen en el mercado (uno de cada cinco) son ilegales, mientras a nivel global, la media es 11 por ciento.

“El tema del tabaco nos preocupa mucho, se calculan 15 mil millones de pesos anuales de evasión fiscal por el consumo de tabaco ilegal. En la media global, el 11 por ciento de los tabacos son ilegales, en México es 20 por ciento”, indicó Nieto Castillo.

El titular del IMPI explicó que el tabaco ilegal llega al mercado de dos formas, por medio de los cárteles del crimen organizado o por las marcas piratas que, para los consumidores, son más económicas.

Lo anterior, precisó Nieto Castillo, implica evasión fiscal, lavado de dinero y una evidente competencia nacional para los productores y distribuidores de cigarros autorizados en el país.

De hecho, abundó, hay ciertos puntos de la república en donde los grupos delictivos no dejan que se introduzca el tabaco.