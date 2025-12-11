Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 18
Por la venta y consumo de tabaco ilegal, las autoridades fiscales mexicanas dejan de recaudar anualmente hasta 15 mil millones de pesos, reveló este miércoles Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
De acuerdo con sus estimaciones, en México 20 por ciento de los cigarros que se consumen en el mercado (uno de cada cinco) son ilegales, mientras a nivel global, la media es 11 por ciento.
“El tema del tabaco nos preocupa mucho, se calculan 15 mil millones de pesos anuales de evasión fiscal por el consumo de tabaco ilegal. En la media global, el 11 por ciento de los tabacos son ilegales, en México es 20 por ciento”, indicó Nieto Castillo.
El titular del IMPI explicó que el tabaco ilegal llega al mercado de dos formas, por medio de los cárteles del crimen organizado o por las marcas piratas que, para los consumidores, son más económicas.
Lo anterior, precisó Nieto Castillo, implica evasión fiscal, lavado de dinero y una evidente competencia nacional para los productores y distribuidores de cigarros autorizados en el país.
De hecho, abundó, hay ciertos puntos de la república en donde los grupos delictivos no dejan que se introduzca el tabaco.
Por lo anterior, recalcó Nieto Castillo, el próximo año las autoridades nacionales pondrán en marcha acciones para combatir este delito.
Alcohol pirata, en la mira
El funcionario subrayó que la administración pública también tiene como objetivo atacar el mercado de la piratería en bebidas alcohólicas, y no sólo por el impacto que tiene este tema en la economía, sino por los riesgos a la salud.
“En el tema del alcohol, ya hay piratería, con todo esto está el impacto que se puede tener en la salud de las personas”, recalcó.
Sobre la medidas para el Mundial de futbol de la FIFA el siguiente año, anunció que habrá operativos para que en un radio de 3 kilómetros alrededor de los estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no haya marcas que no sean patrocinadoras oficiales.
Las declaraciones fueron hechas después de participar en el lanzamiento del concurso “Jugando; inventamos y creamos” con el cual buscan acercar temas relacionados con la propiedad intelectual a los menores de edad.