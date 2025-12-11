Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 17
Washington. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló el miércoles que tiene sentido discutir por separado los asuntos comerciales con Canadá y México, dadas las diferencias en las relaciones de comercio con ambos.
Greer expresó en un encuentro organizado por el Atlantic Council que el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), negociado durante el primer mandato del presidente estadunidense Donald Trump, podría ser abandonado, revisado o renegociado durante la revisión de 2026 que considera el pacto. Aseveró que “todas esas cosas están sobre la mesa” y agregó que podría haber ciertas áreas en las que las discusiones trilaterales podrían tener sentido, incluido el estado de derecho.
No es la primera vez que el representante comercial estadunidense se refiere a negociaciones por separado con México y Canadá. Desde el pasado 30 de septiembre ha lanzado en diversas ocasiones ese planteamiento, que ha sido repetido por Trump.
Los tres países son socios desde 1994 de un acuerdo de libre comercio regional que fue renegociado en 2020 por exigencia de Trump durante su primer mandato y, según los términos acordados, debe ser revisado cada seis años.
La primera revisión está prevista para 2026 y se dará en medio del aumento de aranceles estadunidenses y las peticiones de Washington de renegociar por separado o posiblemente retirarse del pacto.
El acuerdo comercial entre los tres países ha crecido sustancialmente desde su entrada en vigor y las economías están estrechamente vinculadas en diversas áreas, sobre todo la manufacturera, con la industria automotriz.
Principal destino
Tanto para México como para Canadá, Estados Unidos es el principal destino de sus exportaciones.
Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de México a su vecino del norte sumaron 354 mil 894 millones de dólares, un incremento de 6.11 por ciento frente a 334 mil 404 millones de dólares reportados en igual lapso del año pasado, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. En los primeros ocho meses del año, el intercambio comercial entre los dos países tuvo un valor de 581 mil 306 millones de dólares, con lo que México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, seguido de Canadá.
Canadá, por su parte, exportó un total de 29 mil 404 millones de dólares en agosto, por lo que en el año sumó 259 mil 800 millones. En tanto, las importaciones estadunidenses hacia ese país sumaron 27 mil 186 millones de dólares en el octavo mes. En los primeros meses del año observaron un valor de 225 mil 641 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.