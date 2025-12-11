Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 17

Washington. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló el miércoles que tiene sentido discutir por separado los asuntos comerciales con Canadá y México, dadas las diferencias en las relaciones de comercio con ambos.

Greer expresó en un encuentro organizado por el Atlantic Council que el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), negociado durante el primer mandato del presidente estadunidense Donald Trump, podría ser abandonado, revisado o renegociado durante la revisión de 2026 que considera el pacto. Aseveró que “todas esas cosas están sobre la mesa” y agregó que podría haber ciertas áreas en las que las discusiones trilaterales podrían tener sentido, incluido el estado de derecho.

No es la primera vez que el representante comercial estadunidense se refiere a negociaciones por separado con México y Canadá. Desde el pasado 30 de septiembre ha lanzado en diversas ocasiones ese planteamiento, que ha sido repetido por Trump.

Los tres países son socios desde 1994 de un acuerdo de libre comercio regional que fue renegociado en 2020 por exigencia de Trump durante su primer mandato y, según los términos acordados, debe ser revisado cada seis años.

La primera revisión está prevista para 2026 y se dará en medio del aumento de aranceles estadunidenses y las peticiones de Washington de renegociar por separado o posiblemente retirarse del pacto.