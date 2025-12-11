▲ Vista aérea del delta del río Colorado en el Valle de Mexicali, en Baja California, uno de los afluentes incluidos en el tratado de aguas con Estados Unidos. Foto Afp

Reuters, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 17

El presidente estadunidense Donald Trump llamó este miércoles a México a “hacerse cargo” de su problema de agua y alcantarillado, apenas unos días después de que amenazó con imponerle más aranceles por supuestamente violar un tratado para compartir el líquido.

“México debe resolver sus problemas de agua y residuos inmediatamente”, exhortó el presidente de Estados Unidos en un breve mensaje en Truth Social, acompañado de un video en el que acusó al país de verter millones de litros de agua sin tratar al río Tijuana, uno de los varios que comparten.

“¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!”, alertó Trump, quien ya el lunes acusó a México, también en Truth Social, de deber a Estados Unidos más de 986 millones de metros cúbicos de agua, según el acuerdo con el que gestionan los ríos Colorado, Bravo y Conchos.

Trump acusó a México de poner en riesgo los cultivos de los agricultores estadunidenses y le dio hasta el 31 de diciembre para que cumpla con la entrega de al menos 246 millones de metros cúbicos de agua, y aseguró que, de lo contrario, aumentará los aranceles a las importaciones mexicanas en 5 por ciento.