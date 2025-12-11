Aseguró que es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y EU
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 17
El presidente estadunidense Donald Trump llamó este miércoles a México a “hacerse cargo” de su problema de agua y alcantarillado, apenas unos días después de que amenazó con imponerle más aranceles por supuestamente violar un tratado para compartir el líquido.
“México debe resolver sus problemas de agua y residuos inmediatamente”, exhortó el presidente de Estados Unidos en un breve mensaje en Truth Social, acompañado de un video en el que acusó al país de verter millones de litros de agua sin tratar al río Tijuana, uno de los varios que comparten.
“¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!”, alertó Trump, quien ya el lunes acusó a México, también en Truth Social, de deber a Estados Unidos más de 986 millones de metros cúbicos de agua, según el acuerdo con el que gestionan los ríos Colorado, Bravo y Conchos.
Trump acusó a México de poner en riesgo los cultivos de los agricultores estadunidenses y le dio hasta el 31 de diciembre para que cumpla con la entrega de al menos 246 millones de metros cúbicos de agua, y aseguró que, de lo contrario, aumentará los aranceles a las importaciones mexicanas en 5 por ciento.
“Hasta ahora, México no responde, y es muy injusto para nuestros agricultores estadunidenses, quienes merecen esta agua tan necesaria”, declaró Trump. “Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel de 5 por ciento a México si esta agua no se libera inmediatamente”.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió el martes que México tiene la intención de enviar más agua al país vecino, pero no de inmediato.
Según Trump, México tiene una deuda hídrica acumulada durante cinco años que afecta a los agricultores de Texas.
Trump amenazó por primera vez con imponer aranceles por el problema del agua en abril, cuando también citó una imposición de aranceles de 5 por ciento a las importaciones mexicanas y acusó al país de seguir violando el acuerdo.
Los dos países ya habían llegado a convenios sobre este tema en el pasado, por lo que la presidenta Sheinbaum expresó que esperaba que volvieran a llegar a un entendimiento.
México también ha argumentado que las condiciones de sequía son las que han puesto a prueba los recursos hídricos del país.