Celebran reunión de trabajo
Reiteran las firmas su compromiso para ser socias y aliadas del gobierno en los proyectos productivos
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 17
La Secretaría de Economía (SE) informó que acordó con el Consejo de Empresas Globales (CEG) acelerar las inversiones en México.
En un comunicado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el pleno del CEG, organismo que representa a compañías de capital internacional con operaciones en México.
El funcionario agradeció a los representantes de las firmas agrupadas en el CEG sus acciones de respaldo al Plan México, por medio de inversiones y reinversiones, así como su compromiso para incrementar la proveeduría nacional en las cadenas productivas.
Manuel Bravo, presidente del CEG, agradeció el acompañamiento de la SE para la materialización de inversiones, al tiempo que reiteró el compromiso de las empresas globales para ser socias y aliadas del gobierno en la puesta en marcha de proyectos productivos.
El secretario Ebrard y las empresas globales acordaron tres ejes de trabajo para los primeros meses de 2026: coordinar posiciones y prioridades de cara a la próxima revisión del T-MEC, profundizar las acciones para incrementar la proveeduría nacional y acelerar el aterrizaje de inversiones para el país. El CEG es un grupo de 60 compañías internacionales, que representan entre 40 y 50 por ciento de la inversión extranjera directa (IED)que capta México.
En noviembre pasado, el gobierno federal, por medio de la SE, informó que México rompió récord en IED al llegar a casi 41 mil millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, que en comparación con el mismo periodo de 2024, representó un incremento de 15 por ciento, lo que significa que se está invirtiendo en el país en mayor proporción a lo que se esperaba.