Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 17

La Secretaría de Economía (SE) informó que acordó con el Consejo de Empresas Globales (CEG) acelerar las inversiones en México.

En un comunicado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el pleno del CEG, organismo que representa a compañías de capital internacional con operaciones en México.

El funcionario agradeció a los representantes de las firmas agrupadas en el CEG sus acciones de respaldo al Plan México, por medio de inversiones y reinversiones, así como su compromiso para incrementar la proveeduría nacional en las cadenas productivas.

Manuel Bravo, presidente del CEG, agradeció el acompañamiento de la SE para la materialización de inversiones, al tiempo que reiteró el compromiso de las empresas globales para ser socias y aliadas del gobierno en la puesta en marcha de proyectos productivos.