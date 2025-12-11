Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 16

El gobierno federal instaló un grupo de trabajo permanente para atender los problemas que enfrentan las empresas de transporte aéreo de carga, nacionales y extranjeras, después de que la administración de Donald Trump canceló vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Todavía hay reuniones de trabajo para poder llegar a un acuerdo, han avanzado bastante bien”, sostuvo la mandataria.

Ayer insistió que el AIFA “puede ser realmente un espacio de transferencia de carga para toda América Latina, Europa y Estados Unidos, y la idea es generar todas las condiciones para que eso ocurra”.

Mencionó que con el Departamento de Transporte de Estados Unidos “insistimos mucho en que se le reconozca como parte de los aeropuertos del Valle de México”.

Sheinbaum Pardo afirmó que se ha avanzado “bastante bien” con las empresas de carga que trabajan en el AIFA en los dos encuentros que han sostenido.