▲ Queremos que no haya excusas para invertir, aseguró José Medina Mora Icaza, al asumir la presidencia del CCE. Foto Luis Castillo

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 16

Reactivar la inversión, en conjunto con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y el acompañamiento en la revisión del T-MEC en 2026, son la prioridad de la iniciativa privada, aseguró José Medina Mora Icaza, al asumir la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“El CCE no es oficialismo, no es oposición, es institución y desde la institución estableceremos este diálogo institucional con el gobierno”, señaló el dirigente en conferencia tras ser elegido por unanimidad por los organismos que conforman al consejo.

Medina Mora Icaza, quien hasta finales de 2024 fue líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que de la mano del gobierno federal, el sector privado trabajará para “que no haya excusas para invertir, en destrabar toda la problemática que pueda existir para que los proyectos de inversión se consoliden, de tal manera que retomemos ese crecimiento económico y que existan los recursos para que el gobierno pueda seguir con las políticas públicas para la distribución de esa riqueza”. Indicó que se busca impulsar cerca de 10 proyectos en distintos sectores.

“La primera prioridad es reactivar la inversión. México necesita crecer”, subrayó.

“Hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país y trabajaremos para impulsar esas oportunidades”, señaló tras comentar que el capital nacional es más importante, porque es 13 veces más grande que la inversión extranjera directa.