Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 15

No existen indicios de que autoridades de Estados Unidos mantengan procedimientos adicionales contra instituciones financieras mexicanas luego de las acusaciones formuladas contra tres entidades del país en julio pasado, aseguró Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (BdeM).

En conferencia vía remota para presentar el Reporte de estabilidad financiera de diciembre de 2025, la gobernadora indicó que el BdeM ha dado seguimiento oportuno al tema desde su origen, en coordinación con otras autoridades.

Agregó que la institución actuaría en caso necesario con las herramientas disponibles y en apego a sus facultades legales para preservar la estabilidad del sistema financiero.

En julio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de preocupación en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.

Rodríguez Ceja precisó que la situación enfrentada por estas instituciones obedece a factores específicos de cada una y no representa un fenómeno generalizado. En conjunto, dijo, “estas entidades tienen una baja participación dentro del sistema financiero mexicano y no constituyen un riesgo sistémico”.

Destacó que hasta el momento, no se han observado señales de contagio hacia otras instituciones.

De acuerdo con el banco central, el sistema financiero mexicano mantuvo una posición sólida y resiliente durante 2025, incluso ante tensiones geopolíticas, ajustes en las condiciones globales y un crecimiento mundial moderado.

Destacó que las instituciones financieras, especialmente la banca múltiple, conservaron niveles de capitalización y liquidez que superaron con amplitud los mínimos regulatorios. “Las pruebas de estrés confirmaron que el sistema bancario cuenta con capacidad para enfrentar escenarios adversos”.