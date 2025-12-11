Economía
Dixio
Aprovechó el peso tropiezo del dólar
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 15

La caída del dólar se agudizó después de que los inversionistas conocieron que la Reserva Federal (Fed) podría reducir su tasa de referencia una vez el año que entra, en medio de una preocupación por el mercado laboral, lo que generó una reacción positiva en el peso.

La moneda mexicana, que reportó una elevada volatilidad durante la sesión de ayer, terminó en terreno positivo, por segunda jornada consecutiva. El peso registró ayer una apreciación de 0.05 por ciento, para cerrar en 18.1824 unidades por dólar spot.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.2300 unidades y un mínimo de 18.1730 en el mercado interbancario.

El índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, cayó 0.58 por ciento, a 98.62 puntos,su peor nivel desdeoctubre.

