Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 15

La Reserva Federal estadunidense (Fed) cerró 2025 con una de las decisiones de política monetaria más divididas desde los años 90, pero no defraudó a los agentes económicos mundiales, quienes descontaban la reducción del rango objetivo para la tasa de los fondos federales en 0.25 puntos porcentuales, para llevarla entre 3.5 y 3.75 por ciento, su nivel más bajo en tres años.

La Fed aplicó la tercera baja consecutiva de la tasa de referencia, la cual determina el costo del crédito al que se financian empresas y personas, desde septiembre porque los temores por el deterioro del mercado de trabajo pesaron más que el miedo a un repunte de la inflación.

Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton México, explicó que la Fed se debatió durante 2025 entre una inflación que no terminó de ceder y el temor de que se desacelere el mercado laboral.

Añadió que hoy por hoy el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) dio mayor peso al aspecto laboral a pesar de que la inflación parece no estar del todo contenida o por lo menos no donde la quiere tener el banco central: en 2 por ciento.

“Fue la decisión más dividida en décadas, con tres disidentes, en años pasados eran dos, lo cual no se veía desde principios de los noventa, lo cual no está mal porque la Fed debe ser un organismo colegiado para la toma de decisiones. Si bien esta disidencia no aporta claridad a lo que se espera de la Fed en las siguientes reuniones de política monetaria, se puede ver una autoridad más independiente, con voz propia y no un eco de lo que llegue a pensar el presidente de la Fed”, aseguró Gonzali.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal; John Williams, vicepresidente; Michael Barr; Michelle Bowman; Susan Collins; Lisa Cook; Philip Jefferson; Alberto Musalem, y Christopher Waller votaron a favor del recorte de un cuarto de punto. En contra de esta medida votó Stephen Miran, quien prefería reducir el rango objetivo en medio punto porcentual, mientras Austan Goolsbee y Jeffrey Schmid preferían que no se modificara la tasa en esta reunión.

En conferencia de prensa, Powell declaró que la tasa de interés se encuentra cerca del rango neutral, punto donde no se estimula ni restringe la actividad económica.

En la última reunión del año también se conocieron nuevas previsiones económicas y se ofrecieron algunas pistas sobre la hoja de ruta del organismo para 2026.