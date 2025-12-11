Reducción de un cuarto de punto
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 15
La Reserva Federal estadunidense (Fed) cerró 2025 con una de las decisiones de política monetaria más divididas desde los años 90, pero no defraudó a los agentes económicos mundiales, quienes descontaban la reducción del rango objetivo para la tasa de los fondos federales en 0.25 puntos porcentuales, para llevarla entre 3.5 y 3.75 por ciento, su nivel más bajo en tres años.
La Fed aplicó la tercera baja consecutiva de la tasa de referencia, la cual determina el costo del crédito al que se financian empresas y personas, desde septiembre porque los temores por el deterioro del mercado de trabajo pesaron más que el miedo a un repunte de la inflación.
Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton México, explicó que la Fed se debatió durante 2025 entre una inflación que no terminó de ceder y el temor de que se desacelere el mercado laboral.
Añadió que hoy por hoy el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) dio mayor peso al aspecto laboral a pesar de que la inflación parece no estar del todo contenida o por lo menos no donde la quiere tener el banco central: en 2 por ciento.
“Fue la decisión más dividida en décadas, con tres disidentes, en años pasados eran dos, lo cual no se veía desde principios de los noventa, lo cual no está mal porque la Fed debe ser un organismo colegiado para la toma de decisiones. Si bien esta disidencia no aporta claridad a lo que se espera de la Fed en las siguientes reuniones de política monetaria, se puede ver una autoridad más independiente, con voz propia y no un eco de lo que llegue a pensar el presidente de la Fed”, aseguró Gonzali.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal; John Williams, vicepresidente; Michael Barr; Michelle Bowman; Susan Collins; Lisa Cook; Philip Jefferson; Alberto Musalem, y Christopher Waller votaron a favor del recorte de un cuarto de punto. En contra de esta medida votó Stephen Miran, quien prefería reducir el rango objetivo en medio punto porcentual, mientras Austan Goolsbee y Jeffrey Schmid preferían que no se modificara la tasa en esta reunión.
En conferencia de prensa, Powell declaró que la tasa de interés se encuentra cerca del rango neutral, punto donde no se estimula ni restringe la actividad económica.
En la última reunión del año también se conocieron nuevas previsiones económicas y se ofrecieron algunas pistas sobre la hoja de ruta del organismo para 2026.
La autoridad monetaria estadunidense mejoró sus perspectivas económicas para el próximo año y sólo espera quizás dos bajas de tasas a lo largo del año. La economía estadunidense podría crecer 2.3 por ciento en 2026, cinco décimas más de lo que lo esperado en septiembre. Los nuevos pronósticos indican que la tasa de desempleo se mantendrá estable en torno a 4.4 por ciento y la inflación se reducirá paulatinamente a 2.4 por ciento, dos décimas menos que el cálculo de hace dos meses.
La presión que ha ejercido el presidente Donald Trump sólo ha sido de declaraciones, pues hasta el momento no pudo imponer su deseo de que la Reserva Federal bajara el precio del dinero de una manera más rápida, con el fin de que los intereses de la deuda estadunidense disminuyeran.
Hasta ahora el único funcionario de la Fed en línea con Trump es Stephen Miran. Y aunque Kevin Hassett parece el candidato único, por su perfil dovish (flexible), propicio a los recortes de tasas de interés, y que estaría en línea con las exigencias de Donald Trump, está sujeto a que los datos se lo permitan, aseguró el especialista de Franklin Templeton.
Trump arremetió ayer contra la decisión del banco central, al declarar que la acción monetaria debió ser de al menos medio punto porcentual.
“Hasta ahora hay una Fed independiente, pero vamos a ver cómo se reconfigura en 2026. Hoy las opiniones de Trump no pesan, pero eso podría cambiar el próximo año”, comentó Gonzali.
En Brasil, el Banco Central mantuvo ayer su tasa de interés de referencia en 15 por ciento, su nivel más alto desde julio de 2006, cuando alcanzó 15.25 por ciento, pese a los reiterados llamados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para llevar a cabo un recorte de la tasa con el fin de estimular la economía del gigante sudamericano.
Por su parte, el Banco de Canadá no hizo cambios a su tasa de interés oficial, la cual quedó en 2.25 por ciento, tal y como se esperaba. “El Consejo de Gobierno considera que el actual tipo de interés oficial se sitúa en el nivel adecuado para mantener la inflación cerca de 2 por ciento y, al mismo tiempo, ayudar a la economía”, apuntó el gobernador de la institución financiera, Tiff Macklem.