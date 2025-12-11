Deportes
El City derrota al Madrid
▲ El Manchester City se impuso de visitante 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en la jornada 6 de la Champions. Los merengues se adelantaron con un tanto del brasileño Rodrygo; sin embargo, los Citizens igualaron con un gol de Nico O’Reilly y cerraron el triunfo con el penal anotado por Erling Haaland (en la imagen). Los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran en el cuarto puesto, mientras los madridistas se ubicaron en el séptimo. Otros resultados: Arsenal se mantiene de líder al vencer 3-0 al Brujas, mientras el actual monarca PSG empató 0-0 con el Athletic Club, la Juventus derrotó 2-0 al Pafos y el Napoli cayó 2-0 con el Benfica.Foto Ap
Periódico La Jornada
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a12
