Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a12

Ginebra. Tres esquiadores de Rusia y seis de Bielorrusia, incluidos ex campeones olímpicos y mundiales, recibieron la aprobación para competir en justas clasificatorias para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Su regreso tras la exclusión por la invasión a Ucrania podría concretarse en cuestión de días en Davos, Suiza. Savelii Korostelev, ex monarca del orbe juvenil de esquí de fondo, publicó “debut este fin de semana” en sus redes sociales.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) informó que aprobó las solicitudes de los nueve para obtener el estatus de atletas neutrales y regresar a las competencias por primera vez desde febrero de 2022.

Los deportistas que deseen competir como individuos neutrales sin ningún símbolo de identidad nacional no deben haber apoyado públicamente la guerra ni tener vínculos con agencias militares o de seguridad del estado.

La esquiadora acrobática Hanna Huskova obtuvo el oro en saltos para Bielorrusia en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 y la plata cuatro años después en Pekín.

Anastasia Tatalina fue campeona mundial de big air para Rusia en 2021 y quedó cuarta en el slopestyle en los Juegos de 2022. También compitió en Pyeongchang.