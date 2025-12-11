Chocarán el 25 y 26 de abril en el Harp Helú
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a12
La Serie de la Ciudad de México volverá al país en 2026 con dos partidos entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego en el estadio Alfredo Harp Helú.
En un año donde la Copa del Mundo acaparará los reflectores mediáticos, la Major League Baseball (MLB) confirmó los encuentros en la casa de los Diablos Rojos los próximos 25 y 26 de abril. Parti-ciparán estrellas del diamante como Fernando Tatis Jr y Manny Machado. Arizona será el equipo local para ambos duelos.
“Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equi-po de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. Ese país ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs”, dijo Derrick Hall, presidente, CEO y socio general de los Diamondbacks.
Esta será la tercera serie de juegos de temporada regular en la Ciudad de México después de que los Padres barrieron a San Francisco en 2023 y Houston hizo lo mismo con Colorado en 2024, ambas en series de dos partidos.
“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecemos a la MLB por seleccionarnos”, añadió Hall.
Los encuentros programados en San Juan, Puerto Rico, y la Ciudad de México en 2020 fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus y los partidos contempla-dos para 2025 fueron descartados por razones financieras.
Para San Diego este será su primer viaje internacional desde que jugaron dos partidos contra los Dodgers de Los Ángeles en Seúl, Corea del Sur, para abrir la temporada 2024.
“Nos sentimos honrados de traer de vuelta al beisbol de los Padres para otra serie inolvidable en 2026”, dijo el CEO de San Diego, Erik Greupner.
Padres también jugó una serie de dos partidos en la Ciudad de México contra los Gigantes en 2023; en una de tres duelos de temporada regular en Monterrey en 2018 contra los Dodgers; en un par de partidos de exhibición en la capital en 2016 contra los Astros; en 2002 contra los D-backs, en Hermosillo; ante los Rockies en Culiacán (2001) y en el partido inaugural de la campaña de 1999 en Monterrey, así como en otra serie de temporada regular de tres partidos en 1996 contra los Mets en la Sultana del Norte.
“Este regreso refleja nuestro compromiso continuo de cele-brar con nuestra base de aficionados binacional y ayudar a hacer crecer el beisbol a escala internacional. Estamos emocionados de jugar una vez más en el hermoso estadio Alfredo Harp Helú delante de los apasionados aficionados mexicanos y nuestros fieles seguidores que nos acompañarán en el viaje a esta ciudad y estadio de clase mundial”, añadió Greupner.
El 2026 será un año de gran importancia para el Rey de los deportes en el país, pues en marzo se disputará el Clásico Mundial, donde la novena nacional buscará mejorar el tercer lugar obtenido en 2023. Randy Arozarena y Jarren Durán ya expresaron su deseo de participar con el equipo tricolor en el próximo torneo internacional.
El acuerdo colectivo de MLB también contemplaba juegos en París en 2025 y en Londres el próximo año, pero el viaje a Francia fue cancelado por la falta de un promotor y la serie en Gran Bretaña debido a problemas de programación con el estadio Olímpico de West Ham y la cadena de televisión Fox.
El contrato prevé juegos en San Juan en 2026, pero no se ha anunciado ninguno.
Las entradas para la serie saldrán a la venta para el público en gene-ral a través de Ticketmaster el lunes 19 de enero.