La venta de boletos para ver esta serie de temporada regular en la casa de los Diablos comenzará el 19 de enero de 2026.

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a12

La Serie de la Ciudad de México volverá al país en 2026 con dos partidos entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego en el estadio Alfredo Harp Helú.

En un año donde la Copa del Mundo acaparará los reflectores mediáticos, la Major League Baseball (MLB) confirmó los encuentros en la casa de los Diablos Rojos los próximos 25 y 26 de abril. Parti-ciparán estrellas del diamante como Fernando Tatis Jr y Manny Machado. Arizona será el equipo local para ambos duelos.

“Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equi-po de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. Ese país ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs”, dijo Derrick Hall, presidente, CEO y socio general de los Diamondbacks.

Esta será la tercera serie de juegos de temporada regular en la Ciudad de México después de que los Padres barrieron a San Francisco en 2023 y Houston hizo lo mismo con Colorado en 2024, ambas en series de dos partidos.

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecemos a la MLB por seleccionarnos”, añadió Hall.

Los encuentros programados en San Juan, Puerto Rico, y la Ciudad de México en 2020 fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus y los partidos contempla-dos para 2025 fueron descartados por razones financieras.

Para San Diego este será su primer viaje internacional desde que jugaron dos partidos contra los Dodgers de Los Ángeles en Seúl, Corea del Sur, para abrir la temporada 2024.

“Nos sentimos honrados de traer de vuelta al beisbol de los Padres para otra serie inolvidable en 2026”, dijo el CEO de San Diego, Erik Greupner.