▲ El Turco Mohamed, técnico de los Diablos, disputará su séptima final en el balompié nacional e intentará conquistar su quinto título de liga. Antes fue campeón con Tijuana, América y Monterrey. Foto Toluca FC

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a11

Toluca y su técnico, el argentino Antonio Turco Mohamed, comenzarán hoy, en el partido de ida de la final del Apertura 2025 ante Tigres, en el estadio Universitario, el camino en busca de convertirse en el quinto equipo en lograr ser bicampeón desde que se instalaron los torneos cortos en el futbol mexicano, en 1996; al tiempo que, con el desenlace del presente certamen, se pondrá una pausa al play-in en la Liga Mx, al menos para el Clausura 2026 debido a la próxima Copa del Mundo.

Si bien los Diablos Rojos ya ganaron dos títulos consecutivos en las temporadas 1966-67 y 1967-68, cuando en México se realizaban torneos largos, ahora tratarán de emular a Pumas, León, Atlas y América como bicampeones en certámenes cortos.

Para conseguir la hazaña, el conjunto escarlata, que el semestre anterior consiguió su onceavo título, el primero desde el torneo Clausura 2010, volvió a terminar la fase regular de líder de la clasificación, y salió victorioso en sus series de cuartos de final (ante FC Juárez) y semifinales (Monterrey), con lo que ahora peleará por su estrella número 12, con lo que empataría a Chivas en el segundo puesto entre los equipos más ganadores de la Liga Mx, sólo por detrás del América, que cuenta con 16 campeonatos.

“Ha sido un año espectacular, con dos lideratos, el mayor goleo, el que más ganó y nos queda este último esfuerzo. Confío en que los jugadores lo van a entregar todo, después veremos si nos alcanzó o no”, señaló el Turco, quien disputará su séptima final en el balompié nacional e intentará conquistar su quinto título de liga. Antes fue campeón con Tijuana, América y Monterrey.