Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a11
Toluca y su técnico, el argentino Antonio Turco Mohamed, comenzarán hoy, en el partido de ida de la final del Apertura 2025 ante Tigres, en el estadio Universitario, el camino en busca de convertirse en el quinto equipo en lograr ser bicampeón desde que se instalaron los torneos cortos en el futbol mexicano, en 1996; al tiempo que, con el desenlace del presente certamen, se pondrá una pausa al play-in en la Liga Mx, al menos para el Clausura 2026 debido a la próxima Copa del Mundo.
Si bien los Diablos Rojos ya ganaron dos títulos consecutivos en las temporadas 1966-67 y 1967-68, cuando en México se realizaban torneos largos, ahora tratarán de emular a Pumas, León, Atlas y América como bicampeones en certámenes cortos.
Para conseguir la hazaña, el conjunto escarlata, que el semestre anterior consiguió su onceavo título, el primero desde el torneo Clausura 2010, volvió a terminar la fase regular de líder de la clasificación, y salió victorioso en sus series de cuartos de final (ante FC Juárez) y semifinales (Monterrey), con lo que ahora peleará por su estrella número 12, con lo que empataría a Chivas en el segundo puesto entre los equipos más ganadores de la Liga Mx, sólo por detrás del América, que cuenta con 16 campeonatos.
“Ha sido un año espectacular, con dos lideratos, el mayor goleo, el que más ganó y nos queda este último esfuerzo. Confío en que los jugadores lo van a entregar todo, después veremos si nos alcanzó o no”, señaló el Turco, quien disputará su séptima final en el balompié nacional e intentará conquistar su quinto título de liga. Antes fue campeón con Tijuana, América y Monterrey.
Por su parte, Tigres, comandado por el también argentino Guido Pizarro, intentará conseguir su noveno campeonato, con lo que igualaría a Cruz Azul en el cuarto sitio entre los más laureados.
Esta final será especial para Pizarro, quien, como jugador, levantó cuatro títulos con el conjunto felino, toda vez que sería su primer campeonato de entrenador y se convertiría en el técnico más joven en coronarse en el futbol mexicano, con 36 años, con lo que superaría a Bora Milutinovic, Manuel Lapuente, Carlos Reinoso y Víctor Manuel Vucetich.
La conclusión del torneo Apertura 2025 también marcará el inicio de diversos cambios en el balompié nacional, toda vez que a partir del Clausura 2026 se suspenderá el play-in, el polémico proceso de reclasificación que se implementó en la Liga Mx a partir de 2023, con la intención de acortar el siguiente certamen para que la selección mexicana cuente con tiempo suficiente para su preparación rumbo al Mundial. En su lugar, regresará el formato tradicional de la liguilla, a la cual clasificarán de forma directa los ocho mejores equipos.
Además, los equipos podrán alinear a nueve extranjeros durante sus partidos de liguilla. Actualmente, el reglamento sólo les permite utilizar a siete de manera simultánea.