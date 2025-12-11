▲ El argentino Gonzalo Piovi (33), quien disputa el balón con Bruno Henrique, del Flamengo, tuvo un partido de pesadilla al cometer los dos errores que terminaron en gol y decretaron la eliminación del equipo mexicano. Foto Ap

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a11

Los yerros de Gonzalo Piovi costaron caro a Cruz Azul, que terminó perdiendo 2-1 ante el Flamengo, monarca de Sudamérica, en el llamado Clásico de las Américas en la Copa Intercontinental. Así, La Máquina, que suele escribir los episodios más inverosímiles del futbol mexicano en las finales, cerrará el año sin títulos tras los descalabros en este torneo y en las semifinales de la Liga Mx.

En contraste, el Flamengo, que se convirtió en el primer equipo brasileño en ganar cuatro veces el torneo Libertadores, enfrentará el sábado al egipcio Pyramids en busca de avanzar a la final de la Copa Intercontinental, donde ya se encuentra instalado el PSG.

Los fantasmas de perder un campeonato reaparecieron para flagelar a Cruz Azul. En la vitrina de los celestes se pueden encontrar nueve cetros de la Liga Mx y apenas siete internacionales, estos últimos sólo de la Concachampions. Pero incluso en ese palmarés también se revelan las complicaciones que suele enfrentar el club, pues tardó 10 años para que de nueva cuenta levantara en 2025 el título de la Concacaf.

Ahora, en su primera oportunidad para disputar el Clásico de las Américas y conseguir un estatus superior en el futbol internacional, La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, mostró una versión que fue de menos a más en el estadio Áhmad bin Ali, de Qatar, y sobre todo que se vio afectada por las propias fallas del plantel aumentado la deuda con la afición.

Con sólo dos ediciones de este encuentro entre los campeones de la Concacaf y de la Conmebol, el saldo queda equilibrado. Si hace un año Pachuca levantaba el cetro frente al brasileño Botafogo, en esta ocasión al Flamengo sólo le bastó con aprovechar los yerros del rival para imponerse con un doblete de Giorgian Arrascaeta.