Queda fuera de La Copa Intercontinental
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a11
Los yerros de Gonzalo Piovi costaron caro a Cruz Azul, que terminó perdiendo 2-1 ante el Flamengo, monarca de Sudamérica, en el llamado Clásico de las Américas en la Copa Intercontinental. Así, La Máquina, que suele escribir los episodios más inverosímiles del futbol mexicano en las finales, cerrará el año sin títulos tras los descalabros en este torneo y en las semifinales de la Liga Mx.
En contraste, el Flamengo, que se convirtió en el primer equipo brasileño en ganar cuatro veces el torneo Libertadores, enfrentará el sábado al egipcio Pyramids en busca de avanzar a la final de la Copa Intercontinental, donde ya se encuentra instalado el PSG.
Los fantasmas de perder un campeonato reaparecieron para flagelar a Cruz Azul. En la vitrina de los celestes se pueden encontrar nueve cetros de la Liga Mx y apenas siete internacionales, estos últimos sólo de la Concachampions. Pero incluso en ese palmarés también se revelan las complicaciones que suele enfrentar el club, pues tardó 10 años para que de nueva cuenta levantara en 2025 el título de la Concacaf.
Ahora, en su primera oportunidad para disputar el Clásico de las Américas y conseguir un estatus superior en el futbol internacional, La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, mostró una versión que fue de menos a más en el estadio Áhmad bin Ali, de Qatar, y sobre todo que se vio afectada por las propias fallas del plantel aumentado la deuda con la afición.
Con sólo dos ediciones de este encuentro entre los campeones de la Concacaf y de la Conmebol, el saldo queda equilibrado. Si hace un año Pachuca levantaba el cetro frente al brasileño Botafogo, en esta ocasión al Flamengo sólo le bastó con aprovechar los yerros del rival para imponerse con un doblete de Giorgian Arrascaeta.
La línea ofensiva de los celestes fue la más afectada, sobre todo tras la baja de Jesús Chiquete Orozco, quien sufrió una luxación del tobillo derecho en las semifinal ante Tigres, así como del arquero titular Kevin Mier, quien también se recupera de una aparatosa fractura de tibia.
Las distracciones de Piovi fueron evidentes desde el comienzo, pues apenas con 15 minutos de juego cayó en un error grosero tras una mala salida al ceder el esférico a Arrascaeta, quien reaccionó de manera vivaz para mandar el esférico a la meta.
La Máquina se recuperó poco antes del descanso con un golazo de Jorge Sánchez (44), quien disparó desde la media luna y levantó por instantes el ánimo del plantel.
Pero otra falla de Piovi terminó por desencadenar el bochornoso episodio de La Máquina en este certamen internacional. En una carrera defensiva, el argentino también erró al regresarle el esférico de nuevo a Arrascaeta (71), quien de mandó un disparo hacia las redes, y aunque Rodolfo Rotondi intentó desviar el esférico en la línea de meta, el silbante marcó gol. La caída de los celestes quedaba concretada.
“Una lástima, porque el desarrollo del partido fue muy parejo, por momentos favorable para ambos, pagamos caro unos errores que a estos niveles no podemos cometer”, dijo Larcamón con un tono de resignación tras la desafortunada actuación de su equipo en Qatar.