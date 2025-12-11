Miguel Delaney y Andrew Feinberg

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a10

Las 11 ciudades anfitrionas del Mundial 2026 en Estados Unidos enfrentan un déficit colectivo de al menos 250 millones de dólares, debido a un acuerdo altamente restrictivo de la FIFA que aún puede obligar al gobierno federal, así como a la financiación local y privada, a asumir los costos.

Algunas sedes están tan desesperadas que se ven obligadas a participar en concursos de patrocinio para “tintorerías y mecánicos locales”, según diversas fuentes. Los propios contratos comerciales de la FIFA impiden que las ciudades cierren acuerdos con cadenas locales de tiendas de conveniencia, ya que se considera que su venta de alimentos afecta a socios principales.

Todo esto, mientras el organismo rector se dispone a retener prácticamente la totalidad de los 11 a 14 mil millones de dólares en ingresos que se espera genere la justa del próximo año, lo que ha creado una frustración en las localidades anfitrionas, que sienten no están “recibiendo ayuda de nadie”, mientras fuentes preguntan abiertamente si “Donald Trump es consciente de que se ha convertido en la figura decorativa” de lo que se describe como “el peor acuerdo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA”.

La idea se describe con frecuencia como un programa mal diseñado que probablemente nadie repetirá, especialmente para la Copa Femenina de 2031, donde Estados Unidos aspira a ser coanfitrión. La situación se debe en gran medida al nuevo enfoque del organismo rector de eliminar el antiguo comité organizador local y trasladar prácticamente toda la logística de manera interna.

Nuevo programa

Esto dio lugar a la creación del nuevo programa “Apoyo de la ciudad anfitriona”, diseñado y regulado exclusivamente por la FIFA. El cual implicó que las ciudades anfitrionas (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle, además de dos en Canadá y tres en México) firmaran contratos en los que asumían la mayor parte de los costos, con acceso limitado a los ingre-sos del torneo, pero con la condición de que el nuevo programa pudiera compensar esta parte.