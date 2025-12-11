▲ Un aficionado que intentaba ingresar a la plataforma para la compra de boletos muestra la manera en que colapsó la boletera. Foto Cuartoscuro

Erendira Palma Hernández y Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a10

El entusiasmo que generó ver a Cristiano Ronaldo en un duelo contra México en la reinauguración del estadio Azteca puso en jaque a la colombiana Fanki, nueva bolete-ra del recinto y que se vio rebasada por la alta demanda de entradas al grado de tener que reprogramar para este jueves la preventa de tickets tras la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con los altos costos de los boletos para ver los partidos del Mundial 2026 –que han alcanzado inclu-so la cifra de 22 de millones de pesos–, la posibilidad de ver a una estrella internacional como CR7 jugar en México por un boleto que tenía un precio de 500 a 9 mil pesos desató euforia desde que se confirmó el duelo entre el Tricolor y Portugal para el 28 de marzo.

Sin embargo, la preventa para ese encuentro derivó en un caos. Si bien se tenía previsto que la venta exclusiva para tarjetahabientes Banorte comenzara el miércoles a las 9:30 horas, la alta demanda provocó que de manera casi inmediata colapsara la plataforma de Fanki.

Los miles de aficionados que buscaban una entrada para el atractivo partido se encontraron con la leyenda “Estamos trabajando para que vivas la mejor experiencia. Ya casi estamos listos” cuando ingresaban a la página de la boletera, lo que despertó el enojo y la polémica.

“Te falta decir somos el sitio que no carga, que no puede con la venta de boletos, no te dejes ilusionar por nadie más”, indicó un usuario en la red social X. “¿A quién se le ocurre hacer una preventa de la selección en una página patito?”, apuntó otro.

Reacción tardía

Ante las quejas, la Profeco intervino para solicitar a Fanki brindar información precisa, oportuna y veraz a los aficionados: “Su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”, señaló la dependencia con un mensaje en redes sociales. Además exhortó a la boletera a establecer una línea de comunicación directa con la instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras.

Fue hasta entonces, cuatro horas en las que debieron esperar los aficionados, cuando Fanki respondió con un comunicado en redes sociales en el que confirmaba haber tenido fallas técnicas y debido a un tema de “seguridad” decidieron no abrir el miércoles la preventa.