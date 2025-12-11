La plataforma colapsa e interviene Profeco
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. a10
El entusiasmo que generó ver a Cristiano Ronaldo en un duelo contra México en la reinauguración del estadio Azteca puso en jaque a la colombiana Fanki, nueva bolete-ra del recinto y que se vio rebasada por la alta demanda de entradas al grado de tener que reprogramar para este jueves la preventa de tickets tras la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Con los altos costos de los boletos para ver los partidos del Mundial 2026 –que han alcanzado inclu-so la cifra de 22 de millones de pesos–, la posibilidad de ver a una estrella internacional como CR7 jugar en México por un boleto que tenía un precio de 500 a 9 mil pesos desató euforia desde que se confirmó el duelo entre el Tricolor y Portugal para el 28 de marzo.
Sin embargo, la preventa para ese encuentro derivó en un caos. Si bien se tenía previsto que la venta exclusiva para tarjetahabientes Banorte comenzara el miércoles a las 9:30 horas, la alta demanda provocó que de manera casi inmediata colapsara la plataforma de Fanki.
Los miles de aficionados que buscaban una entrada para el atractivo partido se encontraron con la leyenda “Estamos trabajando para que vivas la mejor experiencia. Ya casi estamos listos” cuando ingresaban a la página de la boletera, lo que despertó el enojo y la polémica.
“Te falta decir somos el sitio que no carga, que no puede con la venta de boletos, no te dejes ilusionar por nadie más”, indicó un usuario en la red social X. “¿A quién se le ocurre hacer una preventa de la selección en una página patito?”, apuntó otro.
Reacción tardía
Ante las quejas, la Profeco intervino para solicitar a Fanki brindar información precisa, oportuna y veraz a los aficionados: “Su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”, señaló la dependencia con un mensaje en redes sociales. Además exhortó a la boletera a establecer una línea de comunicación directa con la instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras.
Fue hasta entonces, cuatro horas en las que debieron esperar los aficionados, cuando Fanki respondió con un comunicado en redes sociales en el que confirmaba haber tenido fallas técnicas y debido a un tema de “seguridad” decidieron no abrir el miércoles la preventa.
“Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante”, indicó la boletera. “Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para ustedes. Pronto anunciaremos nuevo horario”, agregó.
Detalló que la venta se reprogramará para este jueves y viernes a partir de las nueve de la mañana para “asegurar el correcto funcionamiento, proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura”.
Ya antes, la boletera había alertado de posibles páginas web falsas que pretendían estafar a los aficionados. “Las páginas fanki-mx.com y fankii.com.mx, estos no pertenecen a Fanki. Nuestro único sitio oficial es fanki.com.mx. No se deje engañar”, destacó.
Fanki es una boletera colombiana creada en 2022 por la especialista en mercadotecnia Tatiana Fontalvo y que tiene como antecedente en México el haber trabajado con Grupo Orlegi, dueño de los clubes Santos y Atlas, así como con franquicias de la Liga Mexicana de Beisbol.
La empresa anunció en octubre que había cerrado un acuerdo para convertirse en la nueva boletera del estadio Azteca, como parte de las remodelaciones del recinto para el Mundial 2026 y con la intención de digitalizar los boletos para los partidos. Antes, el inmueble trabajaba con la estadunidense Ticketmaster, la cual ha sido señalada por sus altas comisiones en distintos espectáculos de entretenimiento.
Fanki también fue la encargada de vender los boletos para el partido entre México y Uruguay disputado el pasado 15 de noviembre en el estadio TSM de Torreón, casa de Santos y el cual tiene una capacidad para 30 mil personas. No obstante, en su primera prueba con el futuro tres veces mundialista estadio Azteca, el recinto más grande del país, falló.