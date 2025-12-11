Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 6
El novelista László Krasznahorkai recibió ayer el Premio Nobel de Literatura en una fastuosa ceremonia realizada en Sala de Conciertos de Estocolmo, en Suecia. El húngaro fue elogiado por su “espectacular forma de retratar con absurdismo oscuro y humor temas como la melancolía y la desesperanza”, dijo Ander Schultz, de la Academia Sueca de Literatura.
En la premiación, transmitida a través del sitio web del premio, el experto en literatura dijo que la obra del ganador es “fiel a la tradición europea como, por ejemplo, la de Franz Kafka y Thomas Bernard. En sus obras, Krasznahorkai nos presenta a jóvenes e ilusos héroes, como referiría (Fiodor) Dostoievski, a los cuales hace infinitamente compasivos, pero con carencias intelectuales.
“Contrario a lo que hizo Johan Sebastian Bach, el terror y la belleza están irreconciliablemente opuestos. Tiene la extraordinaria capacidad de hacer una sola oración que puede llegar a superar 400 páginas, y con ella desenvolver de una forma compleja la realidad, e incluso de eclipsarla, lo que la asemeja a una forma musical.”
El húngaro fue elogiado también por su tersa capacidad de sintaxis que permite al lector manejarse entre opuestos. Entre lo pesado y lo ligero, la melancolía y la exaltación. Relatos increíbles e intensidad poética.
“Su lectura se percibe como si fuera una búsqueda en China y Japón, sin desatarse del contexto europeo, y lo aterriza con un tono contemplativo. En su trabajo también se ve plasmado el rol del arte en un mundo ciego y finito. Aquí, la desilusión europea se encuentra con el misticismo de Oriente”, aseguró el académico en referencia al primer párrafo de la obra Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río.
Y siguió: “el novelista también nos da un fuerte golpe de realidad que disuelve lo contemplativo, como sucede cuando uno de sus personajes, en una visita a Shanghái, acompañado de su traductor y completamente borracho, se topa con el infierno de un cruce vehicular conocido como ‘el cruce de los nueve dragones’. Nos muestra que no toda la esperanza se ha ido de este mundo oscuro, pero simplemente no sabemos cuándo surgirá”.
Ander Schultz concluyó que la obra de László Krasznahorkai es un fiel ejemplo de una visión artística y clara que puede ver a través del frágil orden establecido por el hombre”.
Después el escritor fue llamado para recibir la presea que lo condecora como el máximo exponente literario del mundo, la cual recibió de manos del rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo. Además le fue obsequiada una obra de arte que no fue especifica y 11 millones de coronas suecas (casi 20 millones de pesos).
El escritor había dado a conocer su discurso de premiación hace un par de días en su natal húngaro. Fiel a su pesimismo oscuro pero humorístico, habló de ángeles que “no tienen alas, pero tampoco mensaje, ninguno en absoluto. Están aquí entre nosotros con su ropa de calle simple, irreconocibles, si así desean”.