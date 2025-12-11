De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 6

El novelista László Krasznahorkai recibió ayer el Premio Nobel de Literatura en una fastuosa ceremonia realizada en Sala de Conciertos de Estocolmo, en Suecia. El húngaro fue elogiado por su “espectacular forma de retratar con absurdismo oscuro y humor temas como la melancolía y la desesperanza”, dijo Ander Schultz, de la Academia Sueca de Literatura.

En la premiación, transmitida a través del sitio web del premio, el experto en literatura dijo que la obra del ganador es “fiel a la tradición europea como, por ejemplo, la de Franz Kafka y Thomas Bernard. En sus obras, Krasznahorkai nos presenta a jóvenes e ilusos héroes, como referiría (Fiodor) Dostoievski, a los cuales hace infinitamente compasivos, pero con carencias intelectuales.

“Contrario a lo que hizo Johan Sebastian Bach, el terror y la belleza están irreconciliablemente opuestos. Tiene la extraordinaria capacidad de hacer una sola oración que puede llegar a superar 400 páginas, y con ella desenvolver de una forma compleja la realidad, e incluso de eclipsarla, lo que la asemeja a una forma musical.”

El húngaro fue elogiado también por su tersa capacidad de sintaxis que permite al lector manejarse entre opuestos. Entre lo pesado y lo ligero, la melancolía y la exaltación. Relatos increíbles e intensidad poética.

“Su lectura se percibe como si fuera una búsqueda en China y Japón, sin desatarse del contexto europeo, y lo aterriza con un tono contemplativo. En su trabajo también se ve plasmado el rol del arte en un mundo ciego y finito. Aquí, la desilusión europea se encuentra con el misticismo de Oriente”, aseguró el académico en referencia al primer párrafo de la obra Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río.