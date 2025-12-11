▲ “Soy de ustedes”, dijo la escritora Elena Poniatowska a los comunicadores tras la sesión solemne en su honor en la Cámara alta y, como en otras ocasiones, reiteró: “soy ante todo periodista”. Foto Marco Pelaez

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 6

Elena Poniatowska Amor sorteó la andanada de preguntas. Apenas concluyó la sesión solemne con la que el Senado de la República le rindió ayer homenaje, instaurando su nombre a la sala de comparecencias, cuando fue rodeada por un enjambre de reporteros, fotógrafos y camarógrafos.

Ya había adelantado algo de lo que se avecinaría para los comunicadores cuando, para concluir el acto protocolario, se le preguntó si quería volver a tomar la palabra. “No, yo escribo”, respondió la periodista suscitando risas y aplausos de los presentes, entre senadores, familiares, colegas escritoras y amigos.

Acerca de lo que representa para ella la fundación con su nombre, consideró que “es una aportación importante a la cultura de México”, ya que varios de los escritores importantes de México, como Carlos Fuentes, vendieron sus acervos y manuscritos a universidades estadunidenses que los pagaron muy bien.

“En cambio, todo lo mío, por orden o decisión de mi hijo Felipe Haro, se quedó en México”, acotó la autora. Consultado al respecto por este diario, el director de la Fundación Poniatowska advirtió: “o se hace responsable todo México del archivo o se va”.

Explicó que las instalaciones de la fundación, en la colonia Escandón, son insuficientes para albergar el acervo de la escritora. “No está dentro de la fundación porque no hay capacidad física. Los archivos de muchos escritores se están yendo a Estados Unidos porque aquí no hay las posibilidades de mantenerlos”.

–Ya se tiene una Presidenta, una presidenta del Senado, ¿qué le falta a la mujer mexicana por ver en este México de mujeres?

–Tener buenos maridos.

Poniatowska atendió las inquietudes de los comunicadores y al finalizar les agradeció el interés por ella: “porque yo soy de ustedes, les pertenezco, soy como ustedes. Y quiero que pongan eso, porque es verdad: soy ante todo periodista”.