Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 6
Elena Poniatowska Amor sorteó la andanada de preguntas. Apenas concluyó la sesión solemne con la que el Senado de la República le rindió ayer homenaje, instaurando su nombre a la sala de comparecencias, cuando fue rodeada por un enjambre de reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
Ya había adelantado algo de lo que se avecinaría para los comunicadores cuando, para concluir el acto protocolario, se le preguntó si quería volver a tomar la palabra. “No, yo escribo”, respondió la periodista suscitando risas y aplausos de los presentes, entre senadores, familiares, colegas escritoras y amigos.
Acerca de lo que representa para ella la fundación con su nombre, consideró que “es una aportación importante a la cultura de México”, ya que varios de los escritores importantes de México, como Carlos Fuentes, vendieron sus acervos y manuscritos a universidades estadunidenses que los pagaron muy bien.
“En cambio, todo lo mío, por orden o decisión de mi hijo Felipe Haro, se quedó en México”, acotó la autora. Consultado al respecto por este diario, el director de la Fundación Poniatowska advirtió: “o se hace responsable todo México del archivo o se va”.
Explicó que las instalaciones de la fundación, en la colonia Escandón, son insuficientes para albergar el acervo de la escritora. “No está dentro de la fundación porque no hay capacidad física. Los archivos de muchos escritores se están yendo a Estados Unidos porque aquí no hay las posibilidades de mantenerlos”.
–Ya se tiene una Presidenta, una presidenta del Senado, ¿qué le falta a la mujer mexicana por ver en este México de mujeres?
–Tener buenos maridos.
Poniatowska atendió las inquietudes de los comunicadores y al finalizar les agradeció el interés por ella: “porque yo soy de ustedes, les pertenezco, soy como ustedes. Y quiero que pongan eso, porque es verdad: soy ante todo periodista”.
“Me honro de trabajar en La Jornada”
Antes, en la sesión solemne en la que se le rindió homenaje, Poniatowska se dirigió ante el pleno desde la tribuna del salón de sesiones para agradecer la distinción. Fue un discurso breve en el que aseguró que sólo puede decir “cosas sencillas, pero las digo con cariño y también con el mayor apego”.
Refirió que estar en el Senado le hacía recordar a personas que ha admirado, como a los ferrocarrileros, a quienes, dijo, visitó muchas veces en el penal de Lecumberri; a Demetrio Vallejo, “un líder ferrocarrilero muy chaparrito, pero de grandes agallas”, y a Rosario Ibarra de Piedra.
“Es muy bello estar aquí”, enfatizó, para luego evocar a su esposo, el astrónomo Guillermo Haro, y a sus hijos y nietos, además de expresar su orgullo porque sus padres, la mexicana Paula Amor y el príncipe polaco Jean Joseph Poniatowski, tuvieran participación en la Segunda Guerra Mundial y fueran “defensores de la libertad”.
Indicó que este homenaje de la Cámara alta representa para ella “la condensación de una vida de 93 años, (que) han sido muy felices, muy agradecidos, al lado de luchadores sociales como los ferrocarrileros, las costureras y los periodistas. Me honro de trabajar en La Jornada”, concluyó en medio de una efusiva ovación.
Al calificarlo de “acto de justicia cultural”, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que, con la instauración del nombre de la escritora a la sala de comparecencias del Senado, se busca reconocer los aportes de “una figura central de la literatura mexicana, una mujer brillante que ha marcado a generaciones con su escritura y su compromiso social”.