▲ Reproducción de escultura de fibra de vidrio de los artistas Escif y Banksy incluida en la exposición Naixen oliveres a Gaza. Foto Europa Press

Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4

Valencia. El Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia (UV) inauguró ayer la exposición Naixen oliveres a Gaza (Nacen olivos en Gaza), un proyecto colectivo comisariado por el artista valenciano Escif y Teresa Juan que reúne a algunos de los nombres “más destacados” del arte contemporáneo internacional para “reflexionar, desde la creación artística, sobre la resistencia y la dignidad del pueblo palestino”.

La muestra se enmarca “en el compromiso institucional de la UV con la defensa de los derechos humanos y con la visibilización de la situación que atraviesa Gaza, y propone un recorrido que se articula en torno a un símbolo universal: el olivo que sigue brotando incluso en medio de la devastación”, subraya la institución académica en un comunicado.

La selección presenta más de 20 obras de 15 artistas, entre instalaciones, fotografía, pintura, video, muralismo y piezas de carácter colaborativo.

Participan, entre otros, Banksy (Reino Unido), Shepard Fairey (Estados Unidos), Emily Jacir (Palestina), Lamia Ziadé (Líbano/Francia), Blu (Italia), Aruallan (Francia), Wilfredo Prieto (Cuba), Sam3 (España), Daniel Muñoz (España) y los valencianos Fermín Jiménez Landa, David Segarra y el propio Escif, junto con los fotoperiodistas palestinos Majdi Fathi, Saher Alghorra y Haitham Imad, además de las aportaciones de Comunidad Palestina de València, BDS País Valencià y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Entre las piezas “más significativas” destaca la instalación audiovisual creada expresamente para la muestra por el artista italiano Blu, figura clave en la historia reciente del muralismo.

Por su parte, la artista libanesa Lamia Ziadé ha elaborado in situ un mural pintado inicialmente en 2016 en el muro entre Líbano e Israel (en el lado libanés, en el pueblo de Kfar Kila). La sala también acoge una gran tela impresa de Emily Jacir, de 3 por 3 metros, cedida por la galería Simondi y expuesta anteriormente en la Bienal de Venecia.

Especialmente “llamativa” es la intervención temporal en la fachada norte del edificio (Plaza del Patriarca) de la ilustración monumental: Can you hear us?, de Shepard Fairey –8 por 5.5 metros–, difundida en el marco de la campaña internacional Unmute Gaza.