▲ Una mujer tsotsil encara a un soldado en Chenalhó, Chiapas, el 3 de enero de 1998, y La muñeca (2018), de Leonor Farlow Espinoza. Foto Pedro Valtierra y cortesía de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 3

En el mundo mesoamericano, las mujeres fueron agentes fundamentales en las actividades de los pueblos que habitaron el territorio. Su participación no se limitó al ámbito doméstico: también se desempeñaron en la vida política, en la esfera ceremonial y ritual. Para reivindicar su papel en los procesos históricos del país, se montó una exposición en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La muestra Nuestra raíz, nuestro corazón. Mujeres indígenas: memoria y presencia reúne un centenar de piezas de los acervos de la SHCP, entre éstas una obra de la artista tsotsil Cecilia Gómez Díaz, El maíz, un tejido en telar teñido con ovillos de lana. Asimismo, se incluyen fotografías de zapatistas del archivo de La Jornada.

Organizada en el contexto del Año de la Mujer Indígena, la exhibición “invita a reflexionar sobre las diferentes formas en las que las mujeres de los pueblos originarios han sido representadas a lo largo de la historia y de alguna manera reivindica el papel que han tenido en la defensa de sus derechos y en la preservación de la identidad de sus comunidades”, explicó en entrevista Patricia López Arenas, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural.

La muestra, que reúne 114 piezas, está dividida en seis núcleos organizados de manera cronológica. “Además del acervo de la biblioteca, contamos con colaboraciones, como es el caso de las imágenes que pertenecen al archivo fotográfico de La Jornada; también se exhiben piezas del Museo Nacional de Antropología del INAH y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, indicó la historiadora Natalia Leyte Mejía.

La también curadora comentó que la exposición es un ejercicio de análisis y de crítica de las representaciones históricas a las que tienen acceso en el Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, pero a partir de esas fuentes se reivindica la participación de las mujeres indígenas en la historia en diversos ámbitos de la sociedad.

“El primer núcleo está dedicado a las mujeres en el México antiguo; aquí se valora su papel no sólo en el ámbito doméstico, sino también en la esfera política, ceremonial y ritual, en su rol en la organización social y cultural. El segundo apartado, titulado Presencia y resiliencia, habla del periodo colonial y en éste confronta la visión de las crónicas de los conquistadores, en la que se reduce a las mujeres como objetos de intercambio y esa visión se contrapone con la que tenemos a partir de los códices coloniales que nos permiten visibilizarlas como partícipes de la vida comunitaria, económica y política”, agregó Natalia Leyte.