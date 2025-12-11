Piezas del acervo de la Secretaría de Hacienda invitan a reflexionar sobre cómo han sido representadas
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 3
En el mundo mesoamericano, las mujeres fueron agentes fundamentales en las actividades de los pueblos que habitaron el territorio. Su participación no se limitó al ámbito doméstico: también se desempeñaron en la vida política, en la esfera ceremonial y ritual. Para reivindicar su papel en los procesos históricos del país, se montó una exposición en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La muestra Nuestra raíz, nuestro corazón. Mujeres indígenas: memoria y presencia reúne un centenar de piezas de los acervos de la SHCP, entre éstas una obra de la artista tsotsil Cecilia Gómez Díaz, El maíz, un tejido en telar teñido con ovillos de lana. Asimismo, se incluyen fotografías de zapatistas del archivo de La Jornada.
Organizada en el contexto del Año de la Mujer Indígena, la exhibición “invita a reflexionar sobre las diferentes formas en las que las mujeres de los pueblos originarios han sido representadas a lo largo de la historia y de alguna manera reivindica el papel que han tenido en la defensa de sus derechos y en la preservación de la identidad de sus comunidades”, explicó en entrevista Patricia López Arenas, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural.
La muestra, que reúne 114 piezas, está dividida en seis núcleos organizados de manera cronológica. “Además del acervo de la biblioteca, contamos con colaboraciones, como es el caso de las imágenes que pertenecen al archivo fotográfico de La Jornada; también se exhiben piezas del Museo Nacional de Antropología del INAH y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, indicó la historiadora Natalia Leyte Mejía.
La también curadora comentó que la exposición es un ejercicio de análisis y de crítica de las representaciones históricas a las que tienen acceso en el Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, pero a partir de esas fuentes se reivindica la participación de las mujeres indígenas en la historia en diversos ámbitos de la sociedad.
“El primer núcleo está dedicado a las mujeres en el México antiguo; aquí se valora su papel no sólo en el ámbito doméstico, sino también en la esfera política, ceremonial y ritual, en su rol en la organización social y cultural. El segundo apartado, titulado Presencia y resiliencia, habla del periodo colonial y en éste confronta la visión de las crónicas de los conquistadores, en la que se reduce a las mujeres como objetos de intercambio y esa visión se contrapone con la que tenemos a partir de los códices coloniales que nos permiten visibilizarlas como partícipes de la vida comunitaria, económica y política”, agregó Natalia Leyte.
Miradas desde afuera, el tercer núcleo, retoma la mirada de los viajeros extranjeros que durante el siglo XIX llegaron al país para estudiar, comerciar y explorar, y con sus producciones nos permiten conocer la actividad en la que estaban inmersas las mujeres indígenas.
Símbolo nacional
El cuarto núcleo, Bajo los ojos de la antropología, presenta el papel asignado a la mujer como símbolo nacional a partir del estallido de la Revolución Mexicana y cómo en la ideología del país se promueve como símbolo de mestizaje y la conformación de una nueva identidad.
La visión de esta sección se contrapone a la mirada femenina de la antropóloga, etnóloga, periodista y fotógrafa Gertrude Duby, cuyas obras también pertenecen al acervo de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.
Natalia Leyte señaló que el apartado En pie de lucha, el último de la exhibición, muestra el protagonismo que las mujeres indígenas alcanzaron en la defensa de sus derechos, de su forma de vida y de sus territorios. “Esta parte de la exposición invita a comprender cómo esa lucha no fue solamente en la búsqueda de los derechos individuales, sino también por la continuidad de sus pueblos. Al final la muestra visibiliza cómo las mujeres lograron resistir el despojo y preservar su identidad ante la distorsión de quienes las subestimaron e incluso borraban su papel en la historia”.
En el último núcleo se presenta a las protagonistas de la lucha constante por sus recursos y territorios, ya que con su participación política han buscado la equidad y la justicia frente a las desigualdades históricas, económicas, sociales y de género que les impiden tener una vida plena.
Entre las piezas que destacan en la exposición figuran algunas obras del Fondo Reservado del Siglo XVI al XVIII de la colección monográfica Siglo XIX, así como documentos de la colección Hemerográfica Fondo Contemporáneo, donde se presentan algunos ejemplares de este diario.
La curadora Jocelyn Guadalupe López comentó que el público podrá ver una edición del Códice Florentino que es poco conocida. “Se trata de láminas sueltas que reproducen el códice que fue elaborado por Fray Bernardino de Sahagún, pero esta vez fue editada por Francisco del Paso y Troncoso cuando estuvo en Europa entre 1905 y 1907”.
La exhibición se complementa con una serie de actividades culturales y académicas conformadas por un conversatorio, un recital de poesía, visitas mediadas y un ciclo de cine-debate. La muestra se puede visitar en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (República de El Salvador 49, Centro Histórico) y permanecerá abierta al público hasta el 31 de marzo 2026.