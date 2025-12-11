▲ Soñó que el hilo se rompía II (2022), de Argelina Matus Martínez, e instalación Ciwameh iwan Citlalimeh (Mujeres y estrellas) (2025), de Rosa Laura Tezoco, obras incluidas en la muestra Grabadoras de historias: Mujeres en la gráfica de los pueblos de México. Foto cortesía de la artista y Fabiola Palapa Quijas

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 2

Alrededor de 140 creadoras de diversos estados de la República comparten sus saberes, los espacios que habitan, su comprensión del cuerpo, la naturaleza, la migración, la organización, así como la sexualidad, en la exposición Grabadoras de historias: Mujeres en la gráfica de los pueblos de México, que se inauguró ayer en el Museo Nacional de la Estampa (Munae).

El recinto, que el próximo año cumplirá cuatro décadas de coleccionar, preservar, investigar y difundir el patrimonio nacional e internacional adscrito a las disciplinas del grabado y la estampa, con esta exhibición se suma a las actividades enmarcadas en el Año de la Mujer Indígena y Afrodescendiente que el gobierno emprendió en 2025.

El director del Munae, Emilio Payán, indicó que Grabadoras de historias, además de visibilizar el trabajo creativo de las mujeres, “es un acto de justicia por todo lo que han sufrido y todo lo que han vivido las comunidades indígenas en México. Aquí hay instalación, textil, gráfica, grabado sobre linóleo, además de metal y cerámica.

“Es relevante que estén representadas las técnicas del grabado, pero es más importante lo que dice cada estampa. Es un pendiente que teníamos con las mujeres grabadoras y es un acto para que estén presentes y tener su legado en este museo.”

En palabras de su director, el Munae abre sus puertas no sólo para exhibir obras, sino para escuchar voces que llegan desde la raíz de los pueblos, desde la memoria que no se escribe con tinta, sino con la fuerza del territorio, con la mirada de las mujeres que han sabido grabar la historia sobre la piel de México. “Cada trazo se vuelve una huella que dialoga con la tradición grafica del país. Cada imagen, una forma de resistencia, un gesto que enlaza pasado y presente. En estos muros se resguarda el legado de los grandes artistas nacionales e internacionales, pero hoy ese legado se expande, se transforma por medio de las grabadoras de historias”.

Memoria colectiva

Para Emilio Payán, los grabados de las artistas no sólo habitan en sus talleres o en las comunidades de donde provienen; viven también en la memoria colectiva, en la trama silenciosa que une a quienes crean y a quienes contemplan.

Demián Flores, uno de los curadores de la muestra, destacó que es la primera vez que el Munae alberga una exposición tan vasta “que reúne a un grupo muy grande de artistas de todo el país. Son más de 140 artistas teniendo los colectivos también, más de 200 obras, 11 estados representados, 12 lenguas más el español. Creo que la importancia radica en que la gráfica es el motor central de la exhibición, es un lenguaje totalmente vivo, contemporáneo”.