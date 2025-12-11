Sandra Hernández García

La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, y de los diputados de Morena María del Rosario Ramos y Paulo García por presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos por violaciones en las reglas de difusión de informes.

A partir de una queja interpuesta por el diputado de Morena Fernando Zárate, se determinó que en la propaganda se resalta el nombre y la imagen de López Casarín, lo que genera indicios mínimos de un posible posicionamiento personal ante la ciudadanía mediante recursos materiales, humanos o logísticos con fines distintos a los institucionales.

El procedimiento sancionador en contra del diputado de Morena Paulo García es por difundir propaganda, en cuyo 80 por ciento de las lonas aparece su rostro sin mencionar su actividad legislativa, lo que podría tratarse de un posicionamiento futuro.

Asimismo, fue denunciada la diputada María de Rosario Ramos por la difusión de fotografías publicadas en redes sociales en las que aparece junto a personas con chaleco guinda –color que identifica al partido Morena– y una leyenda que promueve su nombre; aunado a la instalación de una unidad móvil de atención ciudadana donde se ofrecieron servicios como impresión de la CURP.

Tras la investigación, se concluyó que hay indicios de una posible utilización de recursos con fines distintos a los institucionales y posicionamiento personal.

En la discusión no se aprobaron medidas cautelares solicitadas por la persona promovente, cuyo nombre fue considerado “dato protegido”.