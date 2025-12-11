A la par, terminaron su encargo dos de tres comisionados
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 28
Con la conclusión de su encargo de dos de sus tres comisionados, el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Info) celebró ayer su última sesión.
Si bien la ciudadanía mantiene su derecho de solicitar información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, a partir del 12 de diciembre ya no se podrán interponer recursos de revisión ante posibles inconformidades en las respuestas recibidas.
Además, pese a que los entes que conforman la administración pública de la ciudad mantienen su obligación de responder las solicitudes de información, ya no existirá el pleno del Info que los obligue a modificar respuestas ni cumplir plazos de entrega.
Una vez que el Congreso capitalino apruebe la extinción del Info, deberán transcurrir seis meses para la creación del nuevo organismo descentralizado a la Contraloría que sustituirá al instituto.
Ayer, en la sesión fueron aprobados los últimos 164 medios de impugnación, de los cuales 95 por ciento incluyeron análisis de fondo que derivaron en modificaciones, revocaciones, sobreseimientos, confirmaciones y desechamientos en materia de protección de datos personales. La aún presidenta del Info, Laura Enriquez, reportó que en 2025 se resolvieron 4 mil 719 medios de impugnación.
La funcionaria señaló que la última sesión no sólo fue la conclusión formal de las labores de 2025, sino el cierre de un ciclo institucional para dos integrantes del pleno, pues los comisionados María del Carmen Nava y Julio César Bonilla terminaron sus encargos ayer, por lo que el pleno no alcanzará el quorum necesario para sesionar.