Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 28

Con la conclusión de su encargo de dos de sus tres comisionados, el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Info) celebró ayer su última sesión.

Si bien la ciudadanía mantiene su derecho de solicitar información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, a partir del 12 de diciembre ya no se podrán interponer recursos de revisión ante posibles inconformidades en las respuestas recibidas.

Además, pese a que los entes que conforman la administración pública de la ciudad mantienen su obligación de responder las solicitudes de información, ya no existirá el pleno del Info que los obligue a modificar respuestas ni cumplir plazos de entrega.

Una vez que el Congreso capitalino apruebe la extinción del Info, deberán transcurrir seis meses para la creación del nuevo organismo descentralizado a la Contraloría que sustituirá al instituto.