Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 27

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una edición especial de placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol 2026, una de cuyas sedes será la capital del país.

Se trata, explicó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, de una emisión limitada a 60 mil unidades, con un costo de mil 500 pesos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor García Nieto, detalló que los automovilistas particulares que decidan cambiar sus láminas no deberán pagar por la baja de las anteriores y no será necesario sustituir la matrícula.

En una conferencia ofrecida en el Club Deportivo Hacienda, ubicado en la colonia Roma, agregó que el trámite se podrá realizar exclusivamente en línea a partir de enero próximo y las nuevas placas serán entregadas en febrero en los módulos de las secretarías de Movilidad y de Administración y Finanzas del gobierno capitalino.

Se trata de tres modelos de láminas, en color blanco, negro y amarillo, que tienen impresos la mascota del evento deportivo, además del logotipo del gobierno capitalino.

La rueda de prensa estuvo encabezada por la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina, quien aclaró que no se trata de un remplacamiento ni de un trámite obligatorio, y que los 90 millones de pesos que se recauden por este concepto se destinarán a proyectos de movilidad sustentable.

El trámite también podrá realizarse para autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados de la República, siempre y cuando los propietarios se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares.