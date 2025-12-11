Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 27

Integrantes del llamado bloque negro han incrementado su participación violenta en manifestaciones y marchas desde el cambio de gobierno –tanto en la ciudad como en el país–, pues en 2018 apenas las autoridades registraron su presencia en seis ocasiones, mientras en los años subsecuentes, hasta 2025, fueron 111 veces, con daños generados en líneas del Metro, vialidades y establecimientos mercantiles.

Datos públicos obtenidos en la plataforma de transparencia señalan cómo estos grupos aumentaron sus acciones de 2019 a la fecha, no sólo en marchas conmemorativas, sino en otros mítines.

Según un documento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en 2024 y 2025 irrumpieron en más ocasiones en manifestaciones, sin que se precise el número de personas o integrantes que conformaron el bloque negro por cada una de las expresiones.

Los datos que se desagregan por año refieren, por ejemplo, que en 2024 grupos de encapuchados participaron en 31 marchas, en las que realizaron diferentes destrozos y pintas.

En este año llevan 28 apariciones, entre ellas las marchas contra la gentrificación realizadas el 4 y el 20 de julio pasado, que concluyeron con daños en establecimientos en el corredor Roma-Condesa, así como en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y la librería Julio Torri en Ciudad Universitaria.